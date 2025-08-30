CryptoCart V2 मूल्य (CCV2)
CryptoCart V2 (CCV2) रियल-टाइम प्राइस $1.32 है. पिछले 24 घंटों में, CCV2 ने $ 1.32 के कम और $ 1.35 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CCV2 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 27.07 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02534635 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CCV2 में --, 24 घंटों में -2.76%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
CryptoCart V2 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.22M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CCV2 की मार्केट में उपलब्ध राशि 930.36K है, कुल आपूर्ति 1000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.32M है.
आज के दिन के दौरान, CryptoCart V2 का USD में मूल्य बदलाव $ -0.037474831490661 था.
पिछले 30 दिनों में, CryptoCart V2 का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0844388160 था.
पिछले 60 दिनों में, CryptoCart V2 का USD में मूल्य बदलाव $ +0.8132170200 था.
पिछले 90 दिनों में, CryptoCart V2 का USD में मूल्य बदलाव $ +0.3859038541313223 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.037474831490661
|-2.76%
|30 दिन
|$ +0.0844388160
|+6.40%
|60 दिन
|$ +0.8132170200
|+61.61%
|90 दिन
|$ +0.3859038541313223
|+41.31%
Cryptocart Marketplace Pay your way from hundreds of vendors with global shipping. Our goal is to bridge the gap between decentralised finance and e-commerce like never seen before in crypto. CryptoCart Token. CC Token is the native currency for the CryptoCart platform, offering several benefits to holders & spenders alike DISCOUNTS Discounts for wallets holding CC Token will include cheaper shipping and a set percentage off of promotional products at any given time. CASHBACK When transacting in CC Token, a percentage of the purchase value can be earned back as yield on your CC Token balance. PROMOTIONS Earn points for spending CC Token on CryptoCart. Points can later be redeemed for NFTs that can be applied to specific products or pomotions. LOYALTY SCHEME The NFT vouchers earned through the points scheme can be burned in exchange for the equivalent CC Token yield minus a percentage.
