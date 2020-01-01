Crypto Unicorns (CU) टोकन का अर्थशास्त्र Crypto Unicorns (CU) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Crypto Unicorns (CU) जानकारी Crypto Unicorns ($CU) are the Unicorn multiverse's primary value token. Holders will be able to utilize these tokens in a variety of ways including: Governance! CU can be staked to receive sCU which can be used to vote on governance proposals that shape the future of the DAO. In addition to the governance benefit, staked CU also generates rewards in the form of CU.

Liquidity Providing! CU can be paired with ETH, entered into a LP position, and staked to earn CU, XAI, and other rewards!

Unicorns! CU is required to breed or evolve unicorns within the core game!.

Rituals! CU is required to mint rituals that can be used to produce minions and increase your shadowcorn prestige.

Supplies! CU can be used to purchase seedbags, materials, boosters, and berries from the in-game marketplace (RMP).

Unicorn Party! CU can be used to participate in unicorn party games (bumpercorns, mob run, trivia, bingo, and more coming soon!

Rainbow Rumble! CU can be used to participate in rainbow rumble tournaments and events.

Crafting! CU can be used to craft items through the in-game workshop.

Opponent Selection! CU can be used to reroll opponents in Twilight Tactics to ensure you locate a good matchup.

Quests! CU can be used as an entry cost for in-game quests.

Codices! CU can be used to purchase codices in-game which can be used to craft gems. आधिकारिक वेबसाइट: https://laguna.games/ व्हाइटपेपर: https://whitepaper.cryptounicorns.fun/crypto-unicorns-whitepaper-v2 अभी CU खरीदें!

Crypto Unicorns (CU) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Crypto Unicorns (CU) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 191.86K $ 191.86K $ 191.86K कुल आपूर्ति: $ 92.83M $ 92.83M $ 92.83M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 47.31M $ 47.31M $ 47.31M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 376.47K $ 376.47K $ 376.47K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.393779 $ 0.393779 $ 0.393779 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.00142871 $ 0.00142871 $ 0.00142871 मौजूदा प्राइस: $ 0.00405544 $ 0.00405544 $ 0.00405544 Crypto Unicorns (CU) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Crypto Unicorns (CU) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Crypto Unicorns (CU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: CU टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने CU मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप CU के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो CU टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

आपको MEXC क्यों चुनना चाहिए? MEXC दुनिया के शीर्ष क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक है, जिस पर दुनिया भर के लाखों यूज़र भरोसा करते हैं. चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या प्रो हों, MEXC क्रिप्टो की दुनिया में प्रवेश करने का आपका सबसे आसान तरीका है. स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट में 4,000 से अधिक ट्रेडिंग पेयर CEXs में सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग उद्योग जगत में #1 लिक्विडिटी सबसे कम फ़ीस, 24/7 कस्टमर सर्विस द्वारा समर्थित यूज़र फ़ंड के लिए 100%+ टोकन आरक्षित पारदर्शिता अल्ट्रा-लो एंट्री बैरियर: केवल 1 USDT के साथ क्रिप्टो खरीदें

केवल 1 USDT के साथ क्रिप्टो खरीदें: क्रिप्टो की दुनिया में आने का आपका सबसे आसान तरीका! अभी खरीदें!