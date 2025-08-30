Crypto Unicorns मूल्य (CU)
--
--
-1.65%
-1.65%
Crypto Unicorns (CU) रियल-टाइम प्राइस $0.00405544 है. पिछले 24 घंटों में, CU ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.393779 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00142871 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CU में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -1.65% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Crypto Unicorns का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 191.86K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CU की मार्केट में उपलब्ध राशि 47.31M है, कुल आपूर्ति 92830646.7825209 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 376.47K है.
आज के दिन के दौरान, Crypto Unicorns का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Crypto Unicorns का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0008774714 था.
पिछले 60 दिनों में, Crypto Unicorns का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0035674655 था.
पिछले 90 दिनों में, Crypto Unicorns का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0008774714
|+21.64%
|60 दिन
|$ +0.0035674655
|+87.97%
|90 दिन
|$ 0
|--
Crypto Unicorns ($CU) are the Unicorn multiverse's primary value token. Holders will be able to utilize these tokens in a variety of ways including: - Governance! CU can be staked to receive sCU which can be used to vote on governance proposals that shape the future of the DAO. In addition to the governance benefit, staked CU also generates rewards in the form of CU. - Liquidity Providing! CU can be paired with ETH, entered into a LP position, and staked to earn CU, XAI, and other rewards! - Unicorns! CU is required to breed or evolve unicorns within the core game!. - Rituals! CU is required to mint rituals that can be used to produce minions and increase your shadowcorn prestige. - Supplies! CU can be used to purchase seedbags, materials, boosters, and berries from the in-game marketplace (RMP). - Unicorn Party! CU can be used to participate in unicorn party games (bumpercorns, mob run, trivia, bingo, and more coming soon! - Rainbow Rumble! CU can be used to participate in rainbow rumble tournaments and events. - Crafting! CU can be used to craft items through the in-game workshop. - Opponent Selection! CU can be used to reroll opponents in Twilight Tactics to ensure you locate a good matchup. - Quests! CU can be used as an entry cost for in-game quests. - Codices! CU can be used to purchase codices in-game which can be used to craft gems.
