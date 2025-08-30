Crypto Strategic Reserve मूल्य (CSR)
-1.42%
-6.49%
+1.63%
+1.63%
Crypto Strategic Reserve (CSR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CSR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CSR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00124165 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CSR में -1.42%, 24 घंटों में -6.49%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Crypto Strategic Reserve का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 628.03K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CSR की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.01M है, कुल आपूर्ति 998006548.041573 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 628.03K है.
आज के दिन के दौरान, Crypto Strategic Reserve का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Crypto Strategic Reserve का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Crypto Strategic Reserve का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Crypto Strategic Reserve का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.49%
|30 दिन
|$ 0
|-37.65%
|60 दिन
|$ 0
|-25.52%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Crypto Strategic Reserve $CSR is a memecoin behind the news of President Donald Trump announcing that the United States will be creating a Crypto Strategic Reserve. @realDonaldTrump "A U.S. Crypto Reserve will elevate this critical industry after years of corrupt attacks by the Biden Administration, which is why my Executive Order on Digital Assets directed the Presidential Working Group to move forward on a Crypto Strategic Reserve that includes XRP, SOL, and ADA. I will make sure the U.S. is the Crypto Capital of the World. We are MAKING AMERICA GREAT AGAIN!" The President later added a more to the message: "And, obviously, BTC and ETH, as other valuable Cryptocurrencies, will be the heart of the Reserve. I also love Bitcoin and Ethereum!"
