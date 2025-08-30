Crypto SDG मूल्य (SDG)
Crypto SDG (SDG) रियल-टाइम प्राइस $0.0007302 है. पिछले 24 घंटों में, SDG ने $ 0.00073008 के कम और $ 0.00073029 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SDG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03169317 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00060852 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SDG में +0.01%, 24 घंटों में -0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Crypto SDG का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SDG की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 4040000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.95B है.
आज के दिन के दौरान, Crypto SDG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Crypto SDG का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000002113 था.
पिछले 60 दिनों में, Crypto SDG का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000001274 था.
पिछले 90 दिनों में, Crypto SDG का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000001578373500317 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.00%
|30 दिन
|$ +0.0000002113
|+0.03%
|60 दिन
|$ -0.0000001274
|-0.01%
|90 दिन
|$ -0.0000001578373500317
|-0.02%
What is the project about? The Sustainable Development Goals (SDG) is a platform that enables buying and selling shares with a focus on achieving sustainable development goals. The project aims to support comprehensive technological, environmental, social, and economic measures that lead to the achievement of these goals. What makes your project unique? SDG is unique in its approach to combining sustainable development with a platform for buying and selling shares. The project is committed to promoting the Sustainable Development Goals set by the United Nations and contributing to their achievement. History of your project The project was created to attract people to support many different social projects all around the world. What’s next for your project? We aims to attract attention of people to global social projects What can your token be used for? SDG token can be used to support most popular projects.
