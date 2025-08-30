ROY की अधिक जानकारी

Crypto Royale मूल्य (ROY)

गैर-सूचीबद्ध

1 ROY से USD लाइव प्राइस:

$0.00086559
$0.00086559$0.00086559
-3.20%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
Crypto Royale (ROY) मूल्य का लाइव चार्ट
Crypto Royale (ROY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.54%

-3.60%

-10.60%

-10.60%

Crypto Royale (ROY) रियल-टाइम प्राइस $0.00086226 है. पिछले 24 घंटों में, ROY ने $ 0.00085608 के कम और $ 0.00094935 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ROY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.215587 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00046649 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ROY में +0.54%, 24 घंटों में -3.60%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Crypto Royale (ROY) मार्केट की जानकारी

Crypto Royale का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 104.14K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ROY की मार्केट में उपलब्ध राशि 120.78M है, कुल आपूर्ति 170000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 146.59K है.

Crypto Royale (ROY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Crypto Royale का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Crypto Royale का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000947437 था.
पिछले 60 दिनों में, Crypto Royale का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004717658 था.
पिछले 90 दिनों में, Crypto Royale का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002608683723927743 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.60%
30 दिन$ +0.0000947437+10.99%
60 दिन$ +0.0004717658+54.71%
90 दिन$ +0.0002608683723927743+43.38%

Crypto Royale (ROY) क्या है

Crypto Royale is a browser-based, free-to-play, play-to-earn game in which players compete for fame, glory and a little profit. Last man standing wins crypto. No up-front investment. No downloads. No signups. Get into a game in 30 seconds and win! The game is purposefully designed to be simple to play yet difficult to master. Every day 1000+ players congregate on the battlefield as they fight to see who can survive and claim the game’s HRC-20 token – ROY. Players enter a battlefield where they must be ‘the last person standing’. Represented by moons, a player’s ‘character’ can be one of three colours (Yellow, Pink, Blue). Colours are interchangeable by collecting boxes dropped onto the battlefield and must be used to ensure a player’s strength over an opponent in an effort to outsmart, outwit and out manoeuvre other players to become the victor. The game allows for each player to adopt a style of their own, and often becomes an identifiable trait/signature of said player. Whatever a player and opponents’ strategy there is a continual external force adding pressure to the gameplay – a closing circle. Venturing outside into the darkness causes a deterioration in health, but the collectables outside can, and often do, provide the weapons needed to claim victory. Positioning and timing are critical components to a player’s skill set.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Crypto Royale (ROY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Crypto Royale प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Crypto Royale (ROY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Crypto Royale (ROY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Crypto Royale के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Crypto Royale प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ROY लोकल करेंसी में

Crypto Royale (ROY) टोकन का अर्थशास्त्र

Crypto Royale (ROY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ROY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Crypto Royale (ROY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Crypto Royale (ROY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ROY प्राइस 0.00086226 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ROY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ROY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00086226 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Crypto Royale का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ROY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 104.14K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ROY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ROY की मार्केट में उपलब्ध राशि 120.78M USD है.
ROY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ROY ने 0.215587 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ROY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ROY ने 0.00046649 USD की ATL प्राइस देखी.
ROY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ROY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ROY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ROY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ROY का प्राइस का अनुमान देखें.
