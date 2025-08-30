CRYING की अधिक जानकारी

Crying Cat लोगो

Crying Cat मूल्य (CRYING)

गैर-सूचीबद्ध

1 CRYING से USD लाइव प्राइस:

$0.00020753
-7.20%1D
Crying Cat (CRYING) मूल्य का लाइव चार्ट
Crying Cat (CRYING) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0
$ 0.00774955
$ 0
+1.33%

-7.26%

-10.46%

-10.46%

Crying Cat (CRYING) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CRYING ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CRYING की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00774955 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CRYING में +1.33%, 24 घंटों में -7.26%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.46% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Crying Cat (CRYING) मार्केट की जानकारी

$ 199.78K
--
$ 199.78K
962.67M
962,669,474.0
Crying Cat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 199.78K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CRYING की मार्केट में उपलब्ध राशि 962.67M है, कुल आपूर्ति 962669474.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 199.78K है.

Crying Cat (CRYING) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Crying Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Crying Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Crying Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Crying Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-7.26%
30 दिन$ 0-26.83%
60 दिन$ 0-4.83%
90 दिन$ 0--

Crying Cat (CRYING) क्या है

This whole project is to save crying cats in the real world. What started as a meme, became a very strong community to come together and help cats in the real world with non-profit organizations. The community consists of a high valued network on X that came together on a daily basis live on spaces. Everyone is in support of saving cats, shelter them, get them families, food, supplies and much more.

Crying Cat (CRYING) संसाधन

Crying Cat प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Crying Cat (CRYING) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Crying Cat (CRYING) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Crying Cat के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

Crying Cat (CRYING) टोकन का अर्थशास्त्र

Crying Cat (CRYING) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CRYING टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Crying Cat (CRYING) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Crying Cat (CRYING) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CRYING प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CRYING से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CRYING से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Crying Cat का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CRYING के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 199.78K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CRYING की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CRYING की मार्केट में उपलब्ध राशि 962.67M USD है.
CRYING की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CRYING ने 0.00774955 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CRYING का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CRYING ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CRYING का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CRYING के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CRYING इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CRYING इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CRYING का प्राइस का अनुमान देखें.
