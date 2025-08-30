Crying Cat मूल्य (CRYING)
Crying Cat (CRYING) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CRYING ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CRYING की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00774955 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CRYING में +1.33%, 24 घंटों में -7.26%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.46% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Crying Cat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 199.78K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CRYING की मार्केट में उपलब्ध राशि 962.67M है, कुल आपूर्ति 962669474.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 199.78K है.
आज के दिन के दौरान, Crying Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Crying Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Crying Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Crying Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.26%
|30 दिन
|$ 0
|-26.83%
|60 दिन
|$ 0
|-4.83%
|90 दिन
|$ 0
|--
This whole project is to save crying cats in the real world. What started as a meme, became a very strong community to come together and help cats in the real world with non-profit organizations. The community consists of a high valued network on X that came together on a daily basis live on spaces. Everyone is in support of saving cats, shelter them, get them families, food, supplies and much more.
