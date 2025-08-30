CROY AI मूल्य (CROY)
CROY AI (CROY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CROY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CROY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00815994 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CROY में --, 24 घंटों में +0.78%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
CROY AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.19K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CROY की मार्केट में उपलब्ध राशि 920.98M है, कुल आपूर्ति 959653034.950377 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.08K है.
आज के दिन के दौरान, CROY AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CROY AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, CROY AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, CROY AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.78%
|30 दिन
|$ 0
|+18.73%
|60 दिन
|$ 0
|+19.10%
|90 दिन
|$ 0
|--
CROY Tools is dedicated to enhancing the safety and effectiveness of trading in the crypto trenches with a suite of innovative utilities. Our flagship offering is an AI agent designed for on-chain analysis, specifically targeting newly migrated or pre-migration coins with market caps starting at $20k. The blockchain ecosystem, particularly in the trenches of emerging tokens, is rife with both opportunity and risk. As traders sift through thousands of projects, the need for tools that provide clear, actionable insights has never been greater. CROY was built to fill this gap, offering traders the guidance and support they need to thrive. Our mission is to make trading safer, more informed, and more community-driven. With tools like the CROY AI Agent, blacklists for scams and copycat projects, and a growing ecosystem of analytics and dashboards, we aim to empower traders to navigate the trenches with confidence.
CROY AI (CROY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CROY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
