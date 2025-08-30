Crowny मूल्य (CRWNY)
-0.21%
-1.58%
-4.78%
-4.78%
Crowny (CRWNY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CRWNY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CRWNY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.189898 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CRWNY में -0.21%, 24 घंटों में -1.58%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.78% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Crowny का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 629.52K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CRWNY की मार्केट में उपलब्ध राशि 700.60M है, कुल आपूर्ति 813097988.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 730.61K है.
आज के दिन के दौरान, Crowny का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Crowny का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Crowny का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Crowny का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.58%
|30 दिन
|$ 0
|+15.21%
|60 दिन
|$ 0
|+0.70%
|90 दिन
|$ 0
|--
Crowny has created a new platform to help solve some of the current dilemmas within the world of advertising. Crowny is a platform that will allow brands to create effective campaigns and reach their target audiences with ease and simplicity. These users are enticed to listen to their message by being rewarded through the app. Users will be able to connect to their favourite brands through the Crowny Mobile App, without the risk of privacy breaches. What Crowny offers: - A smartphone app which enables users to specify their areas of interest and allows them to follow their favourite brands. This gives them control over the type of content and deals they wish to see, and when they want to see it. - A secure and private experience via the anonymization of user data. - The possibility to reach out to consumers in several ways, including push notifications, geofencing and QR codes. The supplied content also includes interactions and gamification elements. Consumers will be more engaged than ever, which in turn will improve the consumer-brand relationship. - Users will always be rewarded. Not only through the offers they receive, but also for consuming content; paid with $CRWNY tokens and brand loyalty points The biggest challenges of the advertising world includes reduced exposure, increasing costs, and elusive audiences. They are solving these challenges with their platform. Crowny also offers a free loyalty system to small business owners. The most interesting part of this loyalty system is the $CRWNY token. These rewards play a key role in the Crowny platform. Tokens can eventually be converted to (fiat) currencies, used to purchase products, or set aside as can be held in a wallet.
Crowny (CRWNY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CRWNY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
