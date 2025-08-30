Crown मूल्य (CRW)
Crown (CRW) रियल-टाइम प्राइस $0.00064512 है. पिछले 24 घंटों में, CRW ने $ 0.0006299 के कम और $ 0.00067523 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CRW की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.6 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00016879 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CRW में --, 24 घंटों में -3.07%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Crown का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.99K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CRW की मार्केट में उपलब्ध राशि 34.08M है, कुल आपूर्ति 42000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 27.10K है.
आज के दिन के दौरान, Crown का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Crown का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000654987 था.
पिछले 60 दिनों में, Crown का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000732827 था.
पिछले 90 दिनों में, Crown का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002498813317474402 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.07%
|30 दिन
|$ -0.0000654987
|-10.15%
|60 दिन
|$ +0.0000732827
|+11.36%
|90 दिन
|$ +0.0002498813317474402
|+63.22%
Crown describes itself as a multi-channel scalable Blockchain solution provider leveraging environmentally friendly technology that has been evolving since October 08, 2014, the date of the Genesis Block of Crown. Crown aims to provide a complete ecosystem including the ability to create blockchains, smart contract data, governance and scalable analysis for single- or multi-chain custom projects hosted directly within the Crown Platform's network. Crown Platform aims to provide scale benefits with low ecological impact because it is based on the MNPOS protocol, reducing operating costs and carbon footprint. Crown Plateform offers specific research, development and production functionalities via NFTs. It aims to offer interoperability of concrete solutions and optimal security within its decentralized network. Users can create DApps, remote programs, various games and move towards a new form of non-fungible interactive chain marketing, laying the foundation for tracking and analyzing data in the global chain. Crown Platform aims to become the ideal multi-channel solution for real, daily, cheap and accessible use at any time. This is now a time of great opportunity to harness the power of Crown to make the exploitation and use of your assets, any value of public data that is not fungible on an unchangeable Blockchain database at any time, accessible.
