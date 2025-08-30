CrowdSwap मूल्य (CROWD)
CrowdSwap (CROWD) रियल-टाइम प्राइस $0.00168616 है. पिछले 24 घंटों में, CROWD ने $ 0.00167454 के कम और $ 0.00193388 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CROWD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.302311 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CROWD में -1.38%, 24 घंटों में -1.05%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.41% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
CrowdSwap का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 611.85K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CROWD की मार्केट में उपलब्ध राशि 362.87M है, कुल आपूर्ति 609000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.03M है.
आज के दिन के दौरान, CrowdSwap का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CrowdSwap का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004772350 था.
पिछले 60 दिनों में, CrowdSwap का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0010801008 था.
पिछले 90 दिनों में, CrowdSwap का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006942268889458478 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.05%
|30 दिन
|$ -0.0004772350
|-28.30%
|60 दिन
|$ +0.0010801008
|+64.06%
|90 दिन
|$ +0.0006942268889458478
|+69.99%
CrowdSwap is a DeFi platform. It will help people to simplify the process of investing assets into different kinds of opportunities (Staking, lending, yield farming,...). CrowdSwap provides a one-stop-shop for best-price and aggregation swaps, cross-chain transfers and opportunity platforms in one confortable process for the user. Users don´t have to spend their time on finding the best DEX and bridging solution anymore. CrowdSwap will calcualte the best route and optimize the prices along the way. Many DeFi platforms provide great functionality. CrowdSwap glues them together to make DeFi easier for everybody. Analyzing the market multichain guarnatees the best prices for the user. No bad deals anymore that reside from illiquid liquidity pools. CrowdSwap finds the best prices in the DeDi space, calculates the shortest, fastest and most cost effective route and presents it to the user in a simple to execute process.
CrowdSwap (CROWD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CROWD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
