Crosschain IOTX लोगो

Crosschain IOTX मूल्य (CIOTX)

गैर-सूचीबद्ध

$0.02823066
-3.10%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Crosschain IOTX (CIOTX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:10:40 (UTC+8)

Crosschain IOTX (CIOTX) प्राइस की जानकारी (USD)

$ 0.02746094
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02918898$ 0.02918898
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02746094$ 0.02746094

$ 0.02918898$ 0.02918898

$ 0.251782$ 0.251782

$ 0$ 0

+0.97%

-3.14%

-2.12%

-2.12%

Crosschain IOTX (CIOTX) रियल-टाइम प्राइस $0.02823066 है. पिछले 24 घंटों में, CIOTX ने $ 0.02746094 के कम और $ 0.02918898 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CIOTX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.251782 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CIOTX में +0.97%, 24 घंटों में -3.14%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Crosschain IOTX (CIOTX) मार्केट की जानकारी

$ 0.00$ 0.00

$ 17.13K$ 17.13K

$ 376.31K$ 376.31K

0.00 0.00

13,333,503.0 13,333,503.0

Crosschain IOTX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 17.13K है. CIOTX की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 13333503.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 376.31K है.

Crosschain IOTX (CIOTX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Crosschain IOTX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00091542533021077 था.
पिछले 30 दिनों में, Crosschain IOTX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0013975814 था.
पिछले 60 दिनों में, Crosschain IOTX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0101394593 था.
पिछले 90 दिनों में, Crosschain IOTX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00539648569337694 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00091542533021077-3.14%
30 दिन$ +0.0013975814+4.95%
60 दिन$ +0.0101394593+35.92%
90 दिन$ +0.00539648569337694+23.63%

Crosschain IOTX (CIOTX) क्या है

Crosschain Tokens, such as CIOTX, is a wrapped token that can be bridged to any networks via iotube.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Crosschain IOTX (CIOTX) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Crosschain IOTX प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Crosschain IOTX (CIOTX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Crosschain IOTX (CIOTX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Crosschain IOTX के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Crosschain IOTX प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CIOTX लोकल करेंसी में

Crosschain IOTX (CIOTX) टोकन का अर्थशास्त्र

Crosschain IOTX (CIOTX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CIOTX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Crosschain IOTX (CIOTX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Crosschain IOTX (CIOTX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CIOTX प्राइस 0.02823066 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CIOTX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CIOTX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02823066 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Crosschain IOTX का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CIOTX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CIOTX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CIOTX की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
CIOTX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CIOTX ने 0.251782 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CIOTX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CIOTX ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CIOTX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CIOTX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 17.13K USD है.
क्या CIOTX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CIOTX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CIOTX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:10:40 (UTC+8)

Crosschain IOTX (CIOTX) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

