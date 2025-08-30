Cropto Barley Token मूल्य (CROB)
Cropto Barley Token (CROB) रियल-टाइम प्राइस $0.269345 है. पिछले 24 घंटों में, CROB ने $ 0.268274 के कम और $ 0.269483 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CROB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.365405 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.166685 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CROB में +0.18%, 24 घंटों में +0.21%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Cropto Barley Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 24.47K है. CROB की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 202000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 54.41K है.
आज के दिन के दौरान, Cropto Barley Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00055975 था.
पिछले 30 दिनों में, Cropto Barley Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0047718506 था.
पिछले 60 दिनों में, Cropto Barley Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0087699270 था.
पिछले 90 दिनों में, Cropto Barley Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0145032608912422 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00055975
|+0.21%
|30 दिन
|$ -0.0047718506
|-1.77%
|60 दिन
|$ -0.0087699270
|-3.25%
|90 दिन
|$ -0.0145032608912422
|-5.10%
Cropto Barley Token, agricultural asset-based Barley Token in a wide region stretching from Europe to Asia, offer a way to invest in agriculture, with agricultural products stored in audited warehouses in return. Cropto Barley Token is a digital currency for agricultural products in the history of mankind. Such indispensible commodity, barley which is of strategic importance in international trade, is carried to blockchain through the Cropto Barley Token, and present their means of transparent and decentralized transfer of assets to the agricultural industry and this investment opportunity to the people. Cropto Barley Tokens are created by tokenizing agricultural barley products stored in audited warehouses on a blockchain technology-based platform in terms of the location of the relevant warehouse, and type and quantity of the relevant agricultural product. Agricultural products dating back to the dawn of mankind are turned into investments for today and tomorrow through Cropto Barley Token. Cropto is collateralized one on one with a physical commodity thanks to its nature of asset-backed token. Each Cropto Token is created by carrying a physical asset to the blockchain. This tokenization provides such advantages as high liquidity, easy access, equal access and buying in parts. Cropto Tokens are created by tokenizing them one on one against agricultural products stored in audited warehouses used by the agricultural industries in the worldwide. The agricultural products stored in such warehouses and documented with Warehouse Stock Receipts prove their existence without doubt. Cropto Barley Token (CROB) is a digital Barley, powered by blockchain technology, an asset-backed stablecoin that is pegged 1:1 to 1 kilogram of Barley.
Cropto Barley Token (CROB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CROB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
