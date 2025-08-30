CROB की अधिक जानकारी

Cropto Barley Token लोगो

Cropto Barley Token मूल्य (CROB)

गैर-सूचीबद्ध

1 CROB से USD लाइव प्राइस:

$0.269345
$0.269345
+0.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Cropto Barley Token (CROB) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:10:08 (UTC+8)

Cropto Barley Token (CROB) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.268274
$ 0.268274
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.269483
$ 0.269483
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.268274
$ 0.268274

$ 0.269483
$ 0.269483

$ 0.365405
$ 0.365405

$ 0.166685
$ 0.166685

+0.18%

+0.21%

-0.29%

-0.29%

Cropto Barley Token (CROB) रियल-टाइम प्राइस $0.269345 है. पिछले 24 घंटों में, CROB ने $ 0.268274 के कम और $ 0.269483 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CROB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.365405 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.166685 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CROB में +0.18%, 24 घंटों में +0.21%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Cropto Barley Token (CROB) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 0.00

$ 24.47K
$ 24.47K

$ 54.41K
$ 54.41K

0.00
0.00

202,000.0
202,000.0

Cropto Barley Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 24.47K है. CROB की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 202000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 54.41K है.

Cropto Barley Token (CROB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Cropto Barley Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00055975 था.
पिछले 30 दिनों में, Cropto Barley Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0047718506 था.
पिछले 60 दिनों में, Cropto Barley Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0087699270 था.
पिछले 90 दिनों में, Cropto Barley Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0145032608912422 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00055975+0.21%
30 दिन$ -0.0047718506-1.77%
60 दिन$ -0.0087699270-3.25%
90 दिन$ -0.0145032608912422-5.10%

Cropto Barley Token (CROB) क्या है

Cropto Barley Token, agricultural asset-based Barley Token in a wide region stretching from Europe to Asia, offer a way to invest in agriculture, with agricultural products stored in audited warehouses in return. Cropto Barley Token is a digital currency for agricultural products in the history of mankind. Such indispensible commodity, barley which is of strategic importance in international trade, is carried to blockchain through the Cropto Barley Token, and present their means of transparent and decentralized transfer of assets to the agricultural industry and this investment opportunity to the people. Cropto Barley Tokens are created by tokenizing agricultural barley products stored in audited warehouses on a blockchain technology-based platform in terms of the location of the relevant warehouse, and type and quantity of the relevant agricultural product. Agricultural products dating back to the dawn of mankind are turned into investments for today and tomorrow through Cropto Barley Token. Cropto is collateralized one on one with a physical commodity thanks to its nature of asset-backed token. Each Cropto Token is created by carrying a physical asset to the blockchain. This tokenization provides such advantages as high liquidity, easy access, equal access and buying in parts. Cropto Tokens are created by tokenizing them one on one against agricultural products stored in audited warehouses used by the agricultural industries in the worldwide. The agricultural products stored in such warehouses and documented with Warehouse Stock Receipts prove their existence without doubt. Cropto Barley Token (CROB) is a digital Barley, powered by blockchain technology, an asset-backed stablecoin that is pegged 1:1 to 1 kilogram of Barley.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Cropto Barley Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Cropto Barley Token (CROB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Cropto Barley Token (CROB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Cropto Barley Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Cropto Barley Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CROB लोकल करेंसी में

Cropto Barley Token (CROB) टोकन का अर्थशास्त्र

Cropto Barley Token (CROB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CROB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Cropto Barley Token (CROB) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Cropto Barley Token (CROB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CROB प्राइस 0.269345 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CROB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CROB से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.269345 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Cropto Barley Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CROB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CROB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CROB की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
CROB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CROB ने 0.365405 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CROB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CROB ने 0.166685 USD की ATL प्राइस देखी.
CROB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CROB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 24.47K USD है.
क्या CROB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CROB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CROB का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:10:08 (UTC+8)

