Cronos zkEVM CRO लोगो

Cronos zkEVM CRO मूल्य (ZKCRO)

गैर-सूचीबद्ध

1 ZKCRO से USD लाइव प्राइस:

$0.309419
$0.309419$0.309419
-14.20%1D
mexc
USD
Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:14:25 (UTC+8)

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.307064
$ 0.307064$ 0.307064
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.361342
$ 0.361342$ 0.361342
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.307064
$ 0.307064$ 0.307064

$ 0.361342
$ 0.361342$ 0.361342

$ 0.4011
$ 0.4011$ 0.4011

$ 0.070262
$ 0.070262$ 0.070262

-0.36%

-14.22%

+96.44%

+96.44%

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) रियल-टाइम प्राइस $0.309419 है. पिछले 24 घंटों में, ZKCRO ने $ 0.307064 के कम और $ 0.361342 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZKCRO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.4011 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.070262 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZKCRO में -0.36%, 24 घंटों में -14.22%, तथा पिछले 7 दिनों में +96.44% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) मार्केट की जानकारी

$ 41.05M
$ 41.05M$ 41.05M

--
----

$ 41.05M
$ 41.05M$ 41.05M

132.83M
132.83M 132.83M

132,830,953.6998518
132,830,953.6998518 132,830,953.6998518

Cronos zkEVM CRO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 41.05M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZKCRO की मार्केट में उपलब्ध राशि 132.83M है, कुल आपूर्ति 132830953.6998518 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 41.05M है.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Cronos zkEVM CRO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0513205391106093 था.
पिछले 30 दिनों में, Cronos zkEVM CRO का USD में मूल्य बदलाव $ +0.3222973900 था.
पिछले 60 दिनों में, Cronos zkEVM CRO का USD में मूल्य बदलाव $ +0.8089910132 था.
पिछले 90 दिनों में, Cronos zkEVM CRO का USD में मूल्य बदलाव $ +0.19646657728907148 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0513205391106093-14.22%
30 दिन$ +0.3222973900+104.16%
60 दिन$ +0.8089910132+261.45%
90 दिन$ +0.19646657728907148+173.94%

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) क्या है

Cronos zkEVM CRO प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Cronos zkEVM CRO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Cronos zkEVM CRO प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ZKCRO लोकल करेंसी में

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) टोकन का अर्थशास्त्र

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ZKCRO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ZKCRO प्राइस 0.309419 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ZKCRO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ZKCRO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.309419 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Cronos zkEVM CRO का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ZKCRO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 41.05M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ZKCRO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ZKCRO की मार्केट में उपलब्ध राशि 132.83M USD है.
ZKCRO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ZKCRO ने 0.4011 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ZKCRO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ZKCRO ने 0.070262 USD की ATL प्राइस देखी.
ZKCRO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ZKCRO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ZKCRO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ZKCRO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ZKCRO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:14:25 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.