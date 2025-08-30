Croginal Cats मूल्य (CROGINAL)
-1.72%
-21.10%
+78.31%
+78.31%
Croginal Cats (CROGINAL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CROGINAL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CROGINAL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00106907 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CROGINAL में -1.72%, 24 घंटों में -21.10%, तथा पिछले 7 दिनों में +78.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Croginal Cats का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 56.71K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CROGINAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 938.81M है, कुल आपूर्ति 938808087.4985441 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 56.71K है.
आज के दिन के दौरान, Croginal Cats का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Croginal Cats का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Croginal Cats का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Croginal Cats का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-21.10%
|30 दिन
|$ 0
|+46.71%
|60 दिन
|$ 0
|+121.51%
|90 दिन
|$ 0
|--
We are the degen cats of cronos! We are CROGINAL! We feed our family, let us show you how community does it right! Come shake up sleepy cronos with us! Discord is our official home. Come eat with the FAM🦁
