Crocodile Finance का आज का लाइव मूल्य 9.7 USD है.CROC का मार्केट कैप 1,686,696 USD है. भारत में CROC से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

1 CROC से USD लाइव प्राइस:

$9.7
-1.40%1D
-1.40%1D
Crocodile Finance (CROC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:26:23 (UTC+8)

Crocodile Finance का आज का मूल्य

आज Crocodile Finance (CROC) का लाइव मूल्य $ 9.7 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.43% का बदलाव आया है. मौजूदा CROC से USD कन्वर्ज़न दर $ 9.7 प्रति CROC है.

$ 1,686,696 के मार्केट कैप के अनुसार Crocodile Finance करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 173.93K CROC है. पिछले 24 घंटों के दौरान, CROC की ट्रेडिंग $ 9.46 (निम्न) और $ 10.22 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 29.85 और सबसे निम्न स्तर $ 9.46 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में CROC में पिछले एक घंटे में +0.66% और पिछले 7 दिनों में -21.51% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Crocodile Finance (CROC) मार्केट की जानकारी

Crocodile Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.69M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CROC की मार्केट में उपलब्ध राशि 173.93K है, कुल आपूर्ति 173927.1726143236 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.69M है.

Crocodile Finance की प्राइस हिस्ट्री USD

Crocodile Finance (CROC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Crocodile Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.140917667659206 था.
पिछले 30 दिनों में, Crocodile Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -3.9028318600 था.
पिछले 60 दिनों में, Crocodile Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -6.3831432000 था.
पिछले 90 दिनों में, Crocodile Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -5.078973328881067 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.140917667659206-1.43%
30 दिन$ -3.9028318600-40.23%
60 दिन$ -6.3831432000-65.80%
90 दिन$ -5.078973328881067-34.36%

Crocodile Finance के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Crocodile Finance (CROC) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में CROC का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Crocodile Finance (CROC) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Crocodile Finance के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Crocodile Finance

2030 में 1 Crocodile Finance का मूल्य कितना होगा?
अगर Crocodile Finance 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Crocodile Finance के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:26:23 (UTC+8)

Crocodile Finance (CROC) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Crocodile Finance के बारे में और जानें

