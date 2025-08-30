CrocBot मूल्य (CROC)
--
--
0.00%
0.00%
CrocBot (CROC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CROC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CROC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00794715 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CROC में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
CrocBot का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 34.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CROC की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 34.46K है.
आज के दिन के दौरान, CrocBot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CrocBot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, CrocBot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, CrocBot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+45.40%
|60 दिन
|$ 0
|+75.41%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is the project about? CrocBot is a protocol allowing to farm popular airdrops backed by a team of sybil experts. We’re offering “Swarms”, a powerful tool to deploy thousands of addresses to farm according to your own strategy. CrocBot allows you to deploy "Swarms" of addresses to farm popular airdrops. You will be able to set your own strategies and farm on the chains & protocols that you want. Swarms are unlocked through $CROC staking. Our bot will be available through Telegram and a dedicated dashboard Who are we? We are a team of builders farming airdrop since 2 years, we've decided to open our Airdrop Farming bot to the public through $CROC, a token with healthy tokenomics meant to back the value of an airdrop farming address. What about the token? The protocol is based by the $CROC token, a revenue-bearing assets backed by the value of 1 farming address. The token will have a swap tax of 5% -> 2% for team, 2% for stakers and 1% for liquidity For each 10K $CROC staked, you will unlock 1 Swarm address. Stakers receive protocol fees (claimable on our dashboard)
