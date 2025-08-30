VATRENI की अधिक जानकारी

Croatian FF Fan Token लोगो

Croatian FF Fan Token मूल्य (VATRENI)

गैर-सूचीबद्ध

1 VATRENI से USD लाइव प्राइस:

$1.19
$1.19$1.19
+0.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Croatian FF Fan Token (VATRENI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:47:30 (UTC+8)

Croatian FF Fan Token (VATRENI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.18
$ 1.18$ 1.18
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.19
$ 1.19$ 1.19
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.71
$ 1.71$ 1.71

$ 0.050045
$ 0.050045$ 0.050045

+0.05%

+0.81%

-4.45%

-4.45%

Croatian FF Fan Token (VATRENI) रियल-टाइम प्राइस $1.19 है. पिछले 24 घंटों में, VATRENI ने $ 1.18 के कम और $ 1.19 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VATRENI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.71 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.050045 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VATRENI में +0.05%, 24 घंटों में +0.81%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Croatian FF Fan Token (VATRENI) मार्केट की जानकारी

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

--
----

$ 35.61M
$ 35.61M$ 35.61M

990.25K
990.25K 990.25K

30,000,000.0
30,000,000.0 30,000,000.0

Croatian FF Fan Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.18M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VATRENI की मार्केट में उपलब्ध राशि 990.25K है, कुल आपूर्ति 30000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 35.61M है.

Croatian FF Fan Token (VATRENI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Croatian FF Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00959436 था.
पिछले 30 दिनों में, Croatian FF Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0418965680 था.
पिछले 60 दिनों में, Croatian FF Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.7810782770 था.
पिछले 90 दिनों में, Croatian FF Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.69389238040139067 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00959436+0.81%
30 दिन$ -0.0418965680-3.52%
60 दिन$ +0.7810782770+65.64%
90 दिन$ +0.69389238040139067+139.87%

Croatian FF Fan Token (VATRENI) क्या है

VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token.

VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token.

Croatian FF Fan Token (VATRENI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Croatian FF Fan Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Croatian FF Fan Token (VATRENI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Croatian FF Fan Token (VATRENI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Croatian FF Fan Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Croatian FF Fan Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

VATRENI लोकल करेंसी में

Croatian FF Fan Token (VATRENI) टोकन का अर्थशास्त्र

Croatian FF Fan Token (VATRENI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VATRENI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Croatian FF Fan Token (VATRENI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Croatian FF Fan Token (VATRENI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव VATRENI प्राइस 1.19 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
VATRENI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
VATRENI से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.19 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Croatian FF Fan Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
VATRENI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.18M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
VATRENI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
VATRENI की मार्केट में उपलब्ध राशि 990.25K USD है.
VATRENI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
VATRENI ने 1.71 USD की ATH प्राइस हासिल की.
VATRENI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
VATRENI ने 0.050045 USD की ATL प्राइस देखी.
VATRENI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
VATRENI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या VATRENI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VATRENI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VATRENI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:47:30 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.