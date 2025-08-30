CRINGE is a Solana meme token centered around all images, videos, and actions which are cringe! Warning: Cringe Alert! Remember, folks! Just like we don't judge people based on race, ethnicity, or color, we shouldn't judge them for being cringe. After all, cringe isn't ugly - it's just... special. 😉 Embrace your inner cringe, because in a world full of copycats, being cringey is the new cool! Meme coins are driven by community, and our community is CRINGE as heck!

