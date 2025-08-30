Crestal Nation मूल्य (NATION)
Crestal Nation (NATION) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NATION ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NATION की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00168538 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NATION में +0.54%, 24 घंटों में -6.43%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Crestal Nation का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.87M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NATION की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.13B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.17M है.
आज के दिन के दौरान, Crestal Nation का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Crestal Nation का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Crestal Nation का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Crestal Nation का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.43%
|30 दिन
|$ 0
|-17.29%
|60 दिन
|$ 0
|+1.40%
|90 दिन
|$ 0
|--
Nation is a platform for creating autonomous AI agents that act as freelancers, tokenized, revenue-generating workers that users can launch, own, and monetize with no coding skills. These agents can offer real services (e.g. scheduling, outreach, analysis) and operate 24/7 as independent economic actors. Nation enables a new form of digital labor where anyone can participate in the AI economy not just as a user, but as an owner.
Crestal Nation (NATION) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NATION टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
