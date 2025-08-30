NATION की अधिक जानकारी

Crestal Nation लोगो

Crestal Nation मूल्य (NATION)

गैर-सूचीबद्ध

1 NATION से USD लाइव प्राइस:

$0.00091747
$0.00091747$0.00091747
-6.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Crestal Nation (NATION) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:03:43 (UTC+8)

Crestal Nation (NATION) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00168538
$ 0.00168538$ 0.00168538

$ 0
$ 0$ 0

+0.54%

-6.43%

-15.02%

-15.02%

Crestal Nation (NATION) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NATION ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NATION की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00168538 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NATION में +0.54%, 24 घंटों में -6.43%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Crestal Nation (NATION) मार्केट की जानकारी

$ 2.87M
$ 2.87M$ 2.87M

--
----

$ 9.17M
$ 9.17M$ 9.17M

3.13B
3.13B 3.13B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Crestal Nation का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.87M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NATION की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.13B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.17M है.

Crestal Nation (NATION) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Crestal Nation का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Crestal Nation का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Crestal Nation का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Crestal Nation का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.43%
30 दिन$ 0-17.29%
60 दिन$ 0+1.40%
90 दिन$ 0--

Crestal Nation (NATION) क्या है

Nation is a platform for creating autonomous AI agents that act as freelancers, tokenized, revenue-generating workers that users can launch, own, and monetize with no coding skills. These agents can offer real services (e.g. scheduling, outreach, analysis) and operate 24/7 as independent economic actors. Nation enables a new form of digital labor where anyone can participate in the AI economy not just as a user, but as an owner.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Crestal Nation प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Crestal Nation (NATION) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Crestal Nation (NATION) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Crestal Nation के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Crestal Nation प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NATION लोकल करेंसी में

Crestal Nation (NATION) टोकन का अर्थशास्त्र

Crestal Nation (NATION) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NATION टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Crestal Nation (NATION) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Crestal Nation (NATION) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NATION प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NATION से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NATION से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Crestal Nation का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NATION के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.87M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NATION की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NATION की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.13B USD है.
NATION की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NATION ने 0.00168538 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NATION का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NATION ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
NATION का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NATION के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NATION इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NATION इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NATION का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:03:43 (UTC+8)

Crestal Nation (NATION) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

