Credefi लोगो

Credefi मूल्य (CREDI)

गैर-सूचीबद्ध

1 CREDI से USD लाइव प्राइस:

$0.00419731
$0.00419731$0.00419731
-2.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Credefi (CREDI) मूल्य का लाइव चार्ट
Credefi (CREDI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00411211
$ 0.00411211$ 0.00411211
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00435385
$ 0.00435385$ 0.00435385
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00411211
$ 0.00411211$ 0.00411211

$ 0.00435385
$ 0.00435385$ 0.00435385

$ 0.317732
$ 0.317732$ 0.317732

$ 0
$ 0$ 0

+0.50%

-2.54%

-3.55%

-3.55%

Credefi (CREDI) रियल-टाइम प्राइस $0.00419763 है. पिछले 24 घंटों में, CREDI ने $ 0.00411211 के कम और $ 0.00435385 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CREDI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.317732 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CREDI में +0.50%, 24 घंटों में -2.54%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.55% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Credefi (CREDI) मार्केट की जानकारी

$ 3.14M
$ 3.14M$ 3.14M

--
----

$ 3.98M
$ 3.98M$ 3.98M

748.57M
748.57M 748.57M

948,573,880.0
948,573,880.0 948,573,880.0

Credefi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.14M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CREDI की मार्केट में उपलब्ध राशि 748.57M है, कुल आपूर्ति 948573880.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.98M है.

Credefi (CREDI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Credefi का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000109810528323665 था.
पिछले 30 दिनों में, Credefi का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010484248 था.
पिछले 60 दिनों में, Credefi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000634967 था.
पिछले 90 दिनों में, Credefi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000109810528323665-2.54%
30 दिन$ -0.0010484248-24.97%
60 दिन$ +0.0000634967+1.51%
90 दिन$ 0--

Credefi (CREDI) क्या है

Credefi is the world's most advanced crypto peer 2 peer lending platform, that combines the best practices of DeFi and traditional finance. Our hybrid mechanism solves real life problems and inefficiencies of the conventional banking and financel sector, and provides unique opportunities for both borrowers and lenders. Credefi allows platform participants to invest in credit portfolios, individual credits, or do trade finance, directly through their personal wallet. Banking redefined.

Credefi (CREDI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Credefi प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Credefi (CREDI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Credefi (CREDI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Credefi के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Credefi प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CREDI लोकल करेंसी में

Credefi (CREDI) टोकन का अर्थशास्त्र

Credefi (CREDI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CREDI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Credefi (CREDI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Credefi (CREDI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CREDI प्राइस 0.00419763 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CREDI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CREDI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00419763 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Credefi का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CREDI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.14M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CREDI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CREDI की मार्केट में उपलब्ध राशि 748.57M USD है.
CREDI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CREDI ने 0.317732 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CREDI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CREDI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CREDI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CREDI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CREDI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CREDI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CREDI का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.