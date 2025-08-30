CREATE की अधिक जानकारी

Create लोगो

Create मूल्य (CREATE)

गैर-सूचीबद्ध

1 CREATE से USD लाइव प्राइस:

--
----
-5.80%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Create (CREATE) मूल्य का लाइव चार्ट
Create (CREATE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00000404
$ 0.00000404$ 0.00000404
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00000438
$ 0.00000438$ 0.00000438
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00000404
$ 0.00000404$ 0.00000404

$ 0.00000438
$ 0.00000438$ 0.00000438

$ 0.00001042
$ 0.00001042$ 0.00001042

$ 0.00000173
$ 0.00000173$ 0.00000173

+0.04%

-5.84%

-12.45%

-12.45%

Create (CREATE) रियल-टाइम प्राइस $0.0000041 है. पिछले 24 घंटों में, CREATE ने $ 0.00000404 के कम और $ 0.00000438 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CREATE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00001042 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000173 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CREATE में +0.04%, 24 घंटों में -5.84%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Create (CREATE) मार्केट की जानकारी

$ 410.74K
$ 410.74K$ 410.74K

--
----

$ 410.74K
$ 410.74K$ 410.74K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Create का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 410.74K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CREATE की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00B है, कुल आपूर्ति 99999999999.99998 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 410.74K है.

Create (CREATE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Create का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Create का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000010898 था.
पिछले 60 दिनों में, Create का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000000630 था.
पिछले 90 दिनों में, Create का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000001821880603558754 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.84%
30 दिन$ -0.0000010898-26.58%
60 दिन$ -0.0000000630-1.53%
90 दिन$ -0.000001821880603558754-30.76%

Create (CREATE) क्या है

CREATE is a token for creators on Base enabling onchain creators and patrons to be rewarded through community-driven activity. Support the creators you love and get exclusive access to collab drops, gated experiences, events & games in an innovative platform where each drop is paired with CREATE. Every drop on the platform will have an associated token. The CREATE token will be paired with each drop's token, generating the initial drop offering. Official metaverse event partner of Clankercon 2025.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Create (CREATE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Create प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Create (CREATE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Create (CREATE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Create के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Create प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CREATE लोकल करेंसी में

Create (CREATE) टोकन का अर्थशास्त्र

Create (CREATE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CREATE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Create (CREATE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Create (CREATE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CREATE प्राइस 0.0000041 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CREATE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CREATE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0000041 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Create का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CREATE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 410.74K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CREATE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CREATE की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00B USD है.
CREATE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CREATE ने 0.00001042 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CREATE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CREATE ने 0.00000173 USD की ATL प्राइस देखी.
CREATE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CREATE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CREATE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CREATE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CREATE का प्राइस का अनुमान देखें.
