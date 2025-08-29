CRASH की अधिक जानकारी

Crash On Base लोगो

Crash On Base मूल्य (CRASH)

गैर-सूचीबद्ध

1 CRASH से USD लाइव प्राइस:

$0.00184036
-12.00%1D
mexc
USD
Crash On Base (CRASH) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:31:22 (UTC+8)

Crash On Base (CRASH) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00181109
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00209156
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00181109
$ 0.00209156
$ 0.03898669
$ 0
+1.37%

-11.96%

-17.75%

-17.75%

Crash On Base (CRASH) रियल-टाइम प्राइस $0.00184121 है. पिछले 24 घंटों में, CRASH ने $ 0.00181109 के कम और $ 0.00209156 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CRASH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03898669 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CRASH में +1.37%, 24 घंटों में -11.96%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.75% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Crash On Base (CRASH) मार्केट की जानकारी

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

--
----

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

956.31M
956.31M 956.31M

956,313,165.6720687
956,313,165.6720687 956,313,165.6720687

Crash On Base का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.76M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CRASH की मार्केट में उपलब्ध राशि 956.31M है, कुल आपूर्ति 956313165.6720687 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.76M है.

Crash On Base (CRASH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Crash On Base का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000250349088819143 था.
पिछले 30 दिनों में, Crash On Base का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0008311104 था.
पिछले 60 दिनों में, Crash On Base का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004334552 था.
पिछले 90 दिनों में, Crash On Base का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000250349088819143-11.96%
30 दिन$ -0.0008311104-45.13%
60 दिन$ -0.0004334552-23.54%
90 दिन$ 0--

Crash On Base (CRASH) क्या है

Crash has taken his rightful throne on BASE!! After giving countless calls and making people millions, we have decided his legacy must be cemented as a coin. This coin will serve as a thank you for working for his bags and ours as well. Don’t be allergic to money… BUY $CRASH.

Crash On Base (CRASH) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Crash On Base प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Crash On Base (CRASH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Crash On Base (CRASH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Crash On Base के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Crash On Base प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CRASH लोकल करेंसी में

Crash On Base (CRASH) टोकन का अर्थशास्त्र

Crash On Base (CRASH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CRASH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Crash On Base (CRASH) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Crash On Base (CRASH) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CRASH प्राइस 0.00184121 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CRASH से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CRASH से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00184121 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Crash On Base का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CRASH के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.76M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CRASH की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CRASH की मार्केट में उपलब्ध राशि 956.31M USD है.
CRASH की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CRASH ने 0.03898669 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CRASH का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CRASH ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CRASH का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CRASH के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CRASH इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CRASH इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CRASH का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.