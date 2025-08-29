CRAPPY की अधिक जानकारी

Crappy Bird CTO लोगो

Crappy Bird CTO मूल्य (CRAPPY)

गैर-सूचीबद्ध

1 CRAPPY से USD लाइव प्राइस:

$0.00287039
-7.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Crappy Bird CTO (CRAPPY) मूल्य का लाइव चार्ट
Crappy Bird CTO (CRAPPY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0028241
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00309882
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0028241
$ 0.00309882
$ 0.00472065
$ 0
+0.94%

-7.36%

+1.01%

+1.01%

Crappy Bird CTO (CRAPPY) रियल-टाइम प्राइस $0.00287039 है. पिछले 24 घंटों में, CRAPPY ने $ 0.0028241 के कम और $ 0.00309882 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CRAPPY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00472065 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CRAPPY में +0.94%, 24 घंटों में -7.36%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Crappy Bird CTO (CRAPPY) मार्केट की जानकारी

$ 3.44M
--
$ 3.44M
1.20B
1,197,649,957.7
Crappy Bird CTO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.44M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CRAPPY की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.20B है, कुल आपूर्ति 1197649957.7 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.44M है.

Crappy Bird CTO (CRAPPY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Crappy Bird CTO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000228091893015481 था.
पिछले 30 दिनों में, Crappy Bird CTO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004275796 था.
पिछले 60 दिनों में, Crappy Bird CTO का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004185840 था.
पिछले 90 दिनों में, Crappy Bird CTO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000228091893015481-7.36%
30 दिन$ -0.0004275796-14.89%
60 दिन$ +0.0004185840+14.58%
90 दिन$ 0--

Crappy Bird CTO (CRAPPY) क्या है

Crappy is the next evolution in meme coins—think of it as Meme Coins 2.0. It checks all the boxes of a future OG Base coin, styled as the nonconformist "pigeon cousin" of Pepe and Matt Furie's boy's club crew. But Crappy doesn’t stop there—it changes the game with the first ever fully on-chain 'crash' betting game. Degen trench lords can wager their $Crappy tokens and take a wild ride with the pigeon for a shot at 100x gains. Crappy Bird's vision is to make onboarding mainstream gamers on the Base network, in a fun and relatable manner.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Crappy Bird CTO (CRAPPY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Crappy Bird CTO प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Crappy Bird CTO (CRAPPY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Crappy Bird CTO (CRAPPY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Crappy Bird CTO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Crappy Bird CTO प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CRAPPY लोकल करेंसी में

Crappy Bird CTO (CRAPPY) टोकन का अर्थशास्त्र

Crappy Bird CTO (CRAPPY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CRAPPY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Crappy Bird CTO (CRAPPY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Crappy Bird CTO (CRAPPY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CRAPPY प्राइस 0.00287039 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CRAPPY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CRAPPY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00287039 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Crappy Bird CTO का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CRAPPY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.44M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CRAPPY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CRAPPY की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.20B USD है.
CRAPPY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CRAPPY ने 0.00472065 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CRAPPY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CRAPPY ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CRAPPY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CRAPPY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CRAPPY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CRAPPY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CRAPPY का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:31:12 (UTC+8)

Crappy Bird CTO (CRAPPY) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.