CraftCoin मूल्य (CRC)

1 CRC से USD लाइव प्राइस:

$0.04812443
$0.04812443
+0.30%1D
CraftCoin (CRC) मूल्य का लाइव चार्ट
CraftCoin (CRC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.03971144
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.04996773
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.03971144
$ 0.04996773
$ 2.99
$ 0.01564181
-0.23%

+0.32%

+23.73%

+23.73%

CraftCoin (CRC) रियल-टाइम प्राइस $0.04812443 है. पिछले 24 घंटों में, CRC ने $ 0.03971144 के कम और $ 0.04996773 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CRC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.99 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01564181 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CRC में -0.23%, 24 घंटों में +0.32%, तथा पिछले 7 दिनों में +23.73% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

CraftCoin (CRC) मार्केट की जानकारी

$ 42.32K
--
$ 42.32K
879.33K
879,333.45294336
CraftCoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.32K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CRC की मार्केट में उपलब्ध राशि 879.33K है, कुल आपूर्ति 879333.45294336 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 42.32K है.

CraftCoin (CRC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, CraftCoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001544 था.
पिछले 30 दिनों में, CraftCoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0076550231 था.
पिछले 60 दिनों में, CraftCoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0199120219 था.
पिछले 90 दिनों में, CraftCoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00868076434379241 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0001544+0.32%
30 दिन$ +0.0076550231+15.91%
60 दिन$ -0.0199120219-41.37%
90 दिन$ +0.00868076434379241+22.01%

CraftCoin (CRC) क्या है

CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft. It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

CraftCoin (CRC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

CraftCoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में CraftCoin (CRC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके CraftCoin (CRC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? CraftCoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब CraftCoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CRC लोकल करेंसी में

CraftCoin (CRC) टोकन का अर्थशास्त्र

CraftCoin (CRC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CRC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: CraftCoin (CRC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज CraftCoin (CRC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CRC प्राइस 0.04812443 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CRC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CRC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.04812443 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
CraftCoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CRC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.32K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CRC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CRC की मार्केट में उपलब्ध राशि 879.33K USD है.
CRC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CRC ने 2.99 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CRC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CRC ने 0.01564181 USD की ATL प्राइस देखी.
CRC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CRC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CRC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CRC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CRC का प्राइस का अनुमान देखें.
