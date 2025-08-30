cr0w by Virtuals मूल्य (CROW)
-0.73%
-9.79%
+54.64%
+54.64%
cr0w by Virtuals (CROW) रियल-टाइम प्राइस $0.00014548 है. पिछले 24 घंटों में, CROW ने $ 0.00014498 के कम और $ 0.00016566 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CROW की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02626172 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00003814 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CROW में -0.73%, 24 घंटों में -9.79%, तथा पिछले 7 दिनों में +54.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
cr0w by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 140.58K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CROW की मार्केट में उपलब्ध राशि 967.47M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 145.31K है.
आज के दिन के दौरान, cr0w by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, cr0w by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003167928 था.
पिछले 60 दिनों में, cr0w by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000605594 था.
पिछले 90 दिनों में, cr0w by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0008958815437509165 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-9.79%
|30 दिन
|$ +0.0003167928
|+217.76%
|60 दिन
|$ -0.0000605594
|-41.62%
|90 दिन
|$ -0.0008958815437509165
|-86.02%
cr0w ($CROW) is an AI-powered trading assistant designed to simplify crypto trading with precision and accessibility. Integrating smart money concepts (SMC), ICT strategies, and real-time data, cr0w delivers actionable trade setups and market insights. Born on the Virtuals Protocol, it bridges advanced trading strategies with a relatable, user-focused approach for traders. Utility spans swing/scalp setups and market analysis on X and on its terminal.
