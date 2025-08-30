Cow Patty Bingo मूल्य (MOO)
--
0.00%
+19.46%
+19.46%
Cow Patty Bingo (MOO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MOO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MOO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00214171 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MOO में --, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +19.46% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Cow Patty Bingo का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MOO की मार्केट में उपलब्ध राशि 899.29M है, कुल आपूर्ति 899286563.46079 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.46K है.
आज के दिन के दौरान, Cow Patty Bingo का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0 था.
पिछले 30 दिनों में, Cow Patty Bingo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Cow Patty Bingo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Cow Patty Bingo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0.0
|0.00%
|30 दिन
|$ 0
|+18.37%
|60 दिन
|$ 0
|+35.37%
|90 दिन
|$ 0
|--
Moo Patty is an AI-generated, live-streamed meme utility game on Solana where players bet on where a cow will “drop” on a bingo board. Inspired by the classic “cow patty bingo,” Moo Patty brings a new level of humor and entertainment to the crypto space. The game is powered by the MooBot, which allows users to place bets using $MOO tokens, adding a unique twist to meme gaming. With zero tax, a deflationary token model, and real-time action, Moo Patty combines meme culture and AI-driven utility in a way that’s both amusing and engaging for the community.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Cow Patty Bingo (MOO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Cow Patty Bingo (MOO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Cow Patty Bingo के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Cow Patty Bingo प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Cow Patty Bingo (MOO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MOO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
