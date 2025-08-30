Cove Quant मूल्य (COVE)
--
--
+3.29%
+3.29%
Cove Quant (COVE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, COVE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COVE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00362715 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COVE में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +3.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Cove Quant का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.33K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. COVE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.76M है, कुल आपूर्ति 999758539.316119 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.33K है.
आज के दिन के दौरान, Cove Quant का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Cove Quant का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Cove Quant का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Cove Quant का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+9.90%
|60 दिन
|$ 0
|+32.50%
|90 दिन
|$ 0
|--
Welcome to The Cove - a system processing real-time Solana transaction data on Pump.Fun. Our advanced algorithms generate market insights, create AI-driven visualizations, and deploy autonomous agent protocols to interact with the community. The Cove Ecosystem consists of features and tools that will allow you to look through wallets and assess patterns with tokens and buying activity; discover wallets that are continuously early to runners; and stay updated on notable wallets. Within the ecosystem you'll discover: The Cove Quant: Our AI-powered analyst that synthesizes the wealth of information from pump.fun. Through The Cove Quants’s Twitter/X account (@TheCoveQuant), you’ll gain access to expert analyses of notable wallets and Pump.Fun tokens from data pulled directly from The Cove. In addition to Cove Quant's feed on Twitter/X, you'll also be able to interact and prompt The Cove Quant directly in our Telegram. Pump.Fun Alpha Wallet Analysis A real time updating list of potential alpha wallets on pump.fun Wallet Cluster Analysis A real time view into the last 15 mins of buying activity on pump.fun looking for tokens with high shared maker similarity Top Activity Tokens aka The Universe Tokens under 500k that seem to be getting a lot of activity according to the AI Backrooms An upcoming feature with 2 AI agents that converse about recent market data and trends. Plans include potentially including voice and creating an AI podcast about real time events in the meme markets Our token $COVE fuels the platform's innovative features. $COVE was created as a fair launch via Pump.Fun, allowing everyone the equal opportunity to acquire $COVE on the market.
