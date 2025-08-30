CEC की अधिक जानकारी

Counterfire Economic Coin लोगो

Counterfire Economic Coin मूल्य (CEC)

गैर-सूचीबद्ध

1 CEC से USD लाइव प्राइस:

$0.00171112
-2.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Counterfire Economic Coin (CEC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:08:52 (UTC+8)

Counterfire Economic Coin (CEC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00170297
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00175912
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00170297
$ 0.00175912
$ 0.055136
$ 0.00153563
-0.06%

-2.67%

-0.92%

-0.92%

Counterfire Economic Coin (CEC) रियल-टाइम प्राइस $0.00171112 है. पिछले 24 घंटों में, CEC ने $ 0.00170297 के कम और $ 0.00175912 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CEC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.055136 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00153563 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CEC में -0.06%, 24 घंटों में -2.67%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.92% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Counterfire Economic Coin (CEC) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 18.80K
$ 1.71M
0.00
1,000,000,000.0
Counterfire Economic Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 18.80K है. CEC की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.71M है.

Counterfire Economic Coin (CEC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Counterfire Economic Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Counterfire Economic Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004018229 था.
पिछले 60 दिनों में, Counterfire Economic Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005914708 था.
पिछले 90 दिनों में, Counterfire Economic Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001097440889373371 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.67%
30 दिन$ -0.0004018229-23.48%
60 दिन$ -0.0005914708-34.56%
90 दिन$ -0.001097440889373371-39.07%

Counterfire Economic Coin (CEC) क्या है

Anime-style mobile game featuring both MOBA and battle royale. Counter Fire is a unique mobile anime MOBA game that incorporates elements of Battle Royale and leverages blockchain technology. Developed by CEBG Studio, our team comprises more than 30 seasoned game creators with leading experiences from Giant Interactive, Shanda Group, Lilith Games, and NetEase. Our objective is to attract the next billion players by offering a free-to-play-to-earn casual gaming experience through Counter Fire. Our game prioritizes accessibility, playability, sociability, and scalability, all supported by our ecosystem token, $CEC.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Counterfire Economic Coin (CEC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Counterfire Economic Coin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Counterfire Economic Coin (CEC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Counterfire Economic Coin (CEC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Counterfire Economic Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Counterfire Economic Coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CEC लोकल करेंसी में

Counterfire Economic Coin (CEC) टोकन का अर्थशास्त्र

Counterfire Economic Coin (CEC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CEC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Counterfire Economic Coin (CEC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Counterfire Economic Coin (CEC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CEC प्राइस 0.00171112 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CEC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CEC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00171112 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Counterfire Economic Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CEC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CEC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CEC की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
CEC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CEC ने 0.055136 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CEC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CEC ने 0.00153563 USD की ATL प्राइस देखी.
CEC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CEC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 18.80K USD है.
क्या CEC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CEC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CEC का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.