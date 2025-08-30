COTI AI Agents मूल्य (COAI)
COTI AI Agents (COAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, COAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01080825 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COAI में --, 24 घंटों में +0.70%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
COTI AI Agents का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 267.70K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. COAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 622.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 430.39K है.
आज के दिन के दौरान, COTI AI Agents का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, COTI AI Agents का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, COTI AI Agents का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, COTI AI Agents का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.70%
|30 दिन
|$ 0
|+2.51%
|60 दिन
|$ 0
|+48.50%
|90 दिन
|$ 0
|--
COTI AI Agents is an AI Agent platform on the COTI network that focuses on privacy and ease of use. Users can launch, train, and trade AI agents with just one click. Co-own agents to earn revenue share while enjoying personalized tools, fun interactions, and rewards. Highlights about COTI Agents: First AI project on Coti Network Trade AI Agents with a Telegram chatbot Chat, launch, and trade AI agents Co-own AI Agents and unlock revenue-sharing opportunities
