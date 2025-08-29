COR की अधिक जानकारी

Cortensor मूल्य (COR)

1 COR से USD लाइव प्राइस:

$0.00929606
-5.10%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
Cortensor (COR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:30:59 (UTC+8)

Cortensor (COR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00923815
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0098451
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00923815
$ 0.0098451
$ 0.02534804
$ 0.0012344
-0.39%

-5.13%

-15.85%

-15.85%

Cortensor (COR) रियल-टाइम प्राइस $0.00929606 है. पिछले 24 घंटों में, COR ने $ 0.00923815 के कम और $ 0.0098451 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02534804 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0012344 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COR में -0.39%, 24 घंटों में -5.13%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Cortensor (COR) मार्केट की जानकारी

$ 4.70M
--
$ 9.31M
505.00M
1,000,000,000.0
Cortensor का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.70M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. COR की मार्केट में उपलब्ध राशि 505.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.31M है.

Cortensor (COR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Cortensor का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000503315853180436 था.
पिछले 30 दिनों में, Cortensor का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0064302380 था.
पिछले 60 दिनों में, Cortensor का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0102286788 था.
पिछले 90 दिनों में, Cortensor का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000503315853180436-5.13%
30 दिन$ +0.0064302380+69.17%
60 दिन$ +0.0102286788+110.03%
90 दिन$ 0--

Cortensor (COR) क्या है

Cortensor is a decentralized AI inference network that leverages distributed computation and open-source models to provide scalable, cost-effective processing for AI tasks and inference. The network is powered by community-driven miners who contribute computational resources and are incentivized for their work. By overcoming the limitations of centralized platforms, Cortensor ensures broad access to advanced AI tools and services while offering flexibility for both Web2 and Web3 integrations. This approach enables businesses and developers to utilize AI capabilities without the high costs associated with traditional, centralized AI providers.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Cortensor प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Cortensor (COR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Cortensor (COR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Cortensor के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Cortensor प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

COR लोकल करेंसी में

Cortensor (COR) टोकन का अर्थशास्त्र

Cortensor (COR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. COR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Cortensor (COR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Cortensor (COR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव COR प्राइस 0.00929606 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
COR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
COR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00929606 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Cortensor का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
COR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.70M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
COR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
COR की मार्केट में उपलब्ध राशि 505.00M USD है.
COR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
COR ने 0.02534804 USD की ATH प्राइस हासिल की.
COR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
COR ने 0.0012344 USD की ATL प्राइस देखी.
COR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
COR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या COR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष COR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए COR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:30:59 (UTC+8)

