Coreto मूल्य (COR)
--
+77.48%
-4.44%
-4.44%
Coreto (COR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, COR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.058883 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COR में --, 24 घंटों में +77.48%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.44% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Coreto का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.79K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. COR की मार्केट में उपलब्ध राशि 412.13M है, कुल आपूर्ति 462274356.966 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 31.17K है.
आज के दिन के दौरान, Coreto का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Coreto का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Coreto का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Coreto का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+77.48%
|30 दिन
|$ 0
|-63.16%
|60 दिन
|$ 0
|-75.48%
|90 दिन
|$ 0
|--
Coreto is a reputation-based research platform that bridges the interaction between projects, retail Investors, traders & much more, all based on a comprehensive trust & performance system. Essentially, it’s a platform that utilizes both blockchain technology and a unique Trust and Performance algorithm in order for users to rely on when it comes to determining the performance and trustworthiness of content creators. Coreto’s vision is to unite the blockchain communities. By using the cumulative opinion of experienced community members, people will have a better understanding of what and how blockchain projects are aiming to achieve, helping them make better-informed investment decisions.
