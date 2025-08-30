CoreStarter मूल्य (CSTR)
CoreStarter (CSTR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CSTR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CSTR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.761481 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CSTR में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
CoreStarter का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.87K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CSTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 45.40M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.33K है.
आज के दिन के दौरान, CoreStarter का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CoreStarter का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, CoreStarter का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, CoreStarter का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+7.25%
|60 दिन
|$ 0
|+7.88%
|90 दिन
|$ 0
|--
CoreStarter is a cross-chain fundraising platform built on Solana with an NFT marketplace and high yield staking. Vision of CoreStarter is to support small investors and create true decentralization. CoreStarter intends to redefine the crowdfunding infrastructure by giving power to small investors. The narrative has always been empowering high yield investors and rewarding them hugely. This is common amongst a significant number of launchpads in the blockchain industry. It is not right, and these small investors are always at the disadvantage.CoreStarter has changed this by creating a model that rewards smaller investors a higher APY. This model is called the reverse algorithm. No more will investors with large holdings be given the highest APY. Long-term stakers alongside low token holders are rewarded for their loyalty. Low token holders have higher rewards to create a level playing ground for all investors.
CoreStarter (CSTR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CSTR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
