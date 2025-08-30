COQ AI मूल्य (COQAI)
COQ AI (COQAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, COQAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COQAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01613858 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COQAI में -0.18%, 24 घंटों में +0.22%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.84% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
COQ AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 351.50K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. COQAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 700.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 502.14K है.
आज के दिन के दौरान, COQ AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, COQ AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, COQ AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, COQ AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.22%
|30 दिन
|$ 0
|-8.71%
|60 दिन
|$ 0
|+20.54%
|90 दिन
|$ 0
|--
COQ AI is the companion token to COQ INU, created to take our memecoin ecosystem to the next level. Building on COQ INU’s foundation of art and community, COQ AI is here to grow and evolve. We’re working to make it smarter and better, training it on the amazing art from our meme artists and turning it into a truly creative, useful tool. It’s all about pushing boundaries and making COQ even stronger.
