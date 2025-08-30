COOL की अधिक जानकारी

CoolCoin लोगो

CoolCoin मूल्य (COOL)

गैर-सूचीबद्ध

1 COOL से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
CoolCoin (COOL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:12:19 (UTC+8)

CoolCoin (COOL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02560435
$ 0.02560435$ 0.02560435

$ 0.00002908
$ 0.00002908$ 0.00002908

--

--

+5.11%

+5.11%

CoolCoin (COOL) रियल-टाइम प्राइस $0.00004806 है. पिछले 24 घंटों में, COOL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COOL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02560435 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00002908 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COOL में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +5.11% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

CoolCoin (COOL) मार्केट की जानकारी

$ 48.06K
$ 48.06K$ 48.06K

--
----

$ 48.06K
$ 48.06K$ 48.06K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,856.81
999,999,856.81 999,999,856.81

CoolCoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 48.06K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. COOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999999856.81 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 48.06K है.

CoolCoin (COOL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, CoolCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CoolCoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000061418 था.
पिछले 60 दिनों में, CoolCoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000136677 था.
पिछले 90 दिनों में, CoolCoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00001030004445109929 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0000061418+12.78%
60 दिन$ +0.0000136677+28.44%
90 दिन$ +0.00001030004445109929+27.28%

CoolCoin (COOL) क्या है

Deep within the radioactive core of planet Wallstreet Wasteland… a mysterious and powerful force was born - The Cool Coin. This extraordinary gold coin, forged from the essence of an ancient supernova, holds the key to the very fabric of Coolman’s Universe. For eons, civilizations have whispered tales of Cool Coin’s unimaginable power and the destiny of those who seek to harness it…

CoolCoin (COOL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

CoolCoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में CoolCoin (COOL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके CoolCoin (COOL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? CoolCoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब CoolCoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

COOL लोकल करेंसी में

CoolCoin (COOL) टोकन का अर्थशास्त्र

CoolCoin (COOL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. COOL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: CoolCoin (COOL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज CoolCoin (COOL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव COOL प्राइस 0.00004806 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
COOL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
COOL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00004806 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
CoolCoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
COOL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 48.06K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
COOL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
COOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M USD है.
COOL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
COOL ने 0.02560435 USD की ATH प्राइस हासिल की.
COOL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
COOL ने 0.00002908 USD की ATL प्राइस देखी.
COOL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
COOL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या COOL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष COOL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए COOL का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.