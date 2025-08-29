TANGO की अधिक जानकारी

Contango लोगो

Contango मूल्य (TANGO)

गैर-सूचीबद्ध

1 TANGO से USD लाइव प्राइस:

$0.02650312
$0.02650312$0.02650312
-5.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Contango (TANGO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:30:36 (UTC+8)

Contango (TANGO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02626828
$ 0.02626828$ 0.02626828
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02794732
$ 0.02794732$ 0.02794732
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02626828
$ 0.02626828$ 0.02626828

$ 0.02794732
$ 0.02794732$ 0.02794732

$ 0.118219
$ 0.118219$ 0.118219

$ 0.01243402
$ 0.01243402$ 0.01243402

+0.74%

-5.16%

-3.92%

-3.92%

Contango (TANGO) रियल-टाइम प्राइस $0.02650312 है. पिछले 24 घंटों में, TANGO ने $ 0.02626828 के कम और $ 0.02794732 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TANGO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.118219 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01243402 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TANGO में +0.74%, 24 घंटों में -5.16%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.92% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Contango (TANGO) मार्केट की जानकारी

$ 6.58M
$ 6.58M$ 6.58M

--
----

$ 26.56M
$ 26.56M$ 26.56M

247.74M
247.74M 247.74M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Contango का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.58M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TANGO की मार्केट में उपलब्ध राशि 247.74M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 26.56M है.

Contango (TANGO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Contango का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0014441997346289 था.
पिछले 30 दिनों में, Contango का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0093741773 था.
पिछले 60 दिनों में, Contango का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0255452389 था.
पिछले 90 दिनों में, Contango का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0014441997346289-5.16%
30 दिन$ +0.0093741773+35.37%
60 दिन$ +0.0255452389+96.39%
90 दिन$ 0--

Contango (TANGO) क्या है

What is Contango? Contango lets you loop anything on-chain. You can: Create leveraged positions similar to perps, but with low funding. Lever up on the yield of liquid staking and restaking assets, such as stETH or eETH. Lever up on the fixed yield of Pendle's PTs. Create delta neutral plays to farm funding rates. Arbitrage rate differentials on stablecoins. Farm rewards, airdrops, and points with leverage. And much more! See all its use cases. The architecture behind Contango makes it the ultimate looping layer in defi. Regardless of whether you use the Advanced or the Simplified interface, all positions are built by automating a looping strategy, using spot and money markets. Likewise, regardless of the type of user you are - trader, looper, farmer - you'll always find a use case to trade on Contango.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Contango (TANGO) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Contango प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Contango (TANGO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Contango (TANGO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Contango के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Contango प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TANGO लोकल करेंसी में

Contango (TANGO) टोकन का अर्थशास्त्र

Contango (TANGO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TANGO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Contango (TANGO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Contango (TANGO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TANGO प्राइस 0.02650312 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TANGO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TANGO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02650312 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Contango का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TANGO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.58M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TANGO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TANGO की मार्केट में उपलब्ध राशि 247.74M USD है.
TANGO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TANGO ने 0.118219 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TANGO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TANGO ने 0.01243402 USD की ATL प्राइस देखी.
TANGO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TANGO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TANGO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TANGO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TANGO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:30:36 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.