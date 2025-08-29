CONSCIOUS की अधिक जानकारी

Conscious Token लोगो

Conscious Token मूल्य (CONSCIOUS)

गैर-सूचीबद्ध

1 CONSCIOUS से USD लाइव प्राइस:

$0.279613
+1.10%1D
mexc
USD
Conscious Token (CONSCIOUS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:40:12 (UTC+8)

Conscious Token (CONSCIOUS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.273433
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.28284
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.273433
$ 0.28284
$ 0.28284
$ 0.055157
-0.30%

+1.11%

+7.53%

+7.53%

Conscious Token (CONSCIOUS) रियल-टाइम प्राइस $0.279613 है. पिछले 24 घंटों में, CONSCIOUS ने $ 0.273433 के कम और $ 0.28284 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CONSCIOUS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.28284 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.055157 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CONSCIOUS में -0.30%, 24 घंटों में +1.11%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Conscious Token (CONSCIOUS) मार्केट की जानकारी

$ 131.02M
--
$ 279.76M
468.35M
1,000,000,000.0
Conscious Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 131.02M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CONSCIOUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 468.35M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 279.76M है.

Conscious Token (CONSCIOUS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Conscious Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00308305 था.
पिछले 30 दिनों में, Conscious Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1077449549 था.
पिछले 60 दिनों में, Conscious Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.3856383070 था.
पिछले 90 दिनों में, Conscious Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.17152349180830784 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00308305+1.11%
30 दिन$ +0.1077449549+38.53%
60 दिन$ +0.3856383070+137.92%
90 दिन$ +0.17152349180830784+158.69%

Conscious Token (CONSCIOUS) क्या है

In a world driven by hype, $Conscious is here to awaken the space, bridging Web3, self awareness, and community-driven vibes. No noise, just pure consciousness. Through the tools, insights, sessions, and discussions within our community, we’re launching our Mental Health-Oriented DeScience Program. This initiative will provide support to those in need through technology, resources, expertise, and funding. Sharing is caring.

Conscious Token (CONSCIOUS) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Conscious Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Conscious Token (CONSCIOUS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Conscious Token (CONSCIOUS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Conscious Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Conscious Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CONSCIOUS लोकल करेंसी में

Conscious Token (CONSCIOUS) टोकन का अर्थशास्त्र

Conscious Token (CONSCIOUS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CONSCIOUS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Conscious Token (CONSCIOUS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Conscious Token (CONSCIOUS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CONSCIOUS प्राइस 0.279613 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CONSCIOUS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CONSCIOUS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.279613 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Conscious Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CONSCIOUS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 131.02M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CONSCIOUS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CONSCIOUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 468.35M USD है.
CONSCIOUS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CONSCIOUS ने 0.28284 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CONSCIOUS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CONSCIOUS ने 0.055157 USD की ATL प्राइस देखी.
CONSCIOUS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CONSCIOUS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CONSCIOUS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CONSCIOUS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CONSCIOUS का प्राइस का अनुमान देखें.
