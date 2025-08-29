Conscious Token मूल्य (CONSCIOUS)
Conscious Token (CONSCIOUS) रियल-टाइम प्राइस $0.279613 है. पिछले 24 घंटों में, CONSCIOUS ने $ 0.273433 के कम और $ 0.28284 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CONSCIOUS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.28284 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.055157 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CONSCIOUS में -0.30%, 24 घंटों में +1.11%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Conscious Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 131.02M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CONSCIOUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 468.35M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 279.76M है.
आज के दिन के दौरान, Conscious Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00308305 था.
पिछले 30 दिनों में, Conscious Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1077449549 था.
पिछले 60 दिनों में, Conscious Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.3856383070 था.
पिछले 90 दिनों में, Conscious Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.17152349180830784 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00308305
|+1.11%
|30 दिन
|$ +0.1077449549
|+38.53%
|60 दिन
|$ +0.3856383070
|+137.92%
|90 दिन
|$ +0.17152349180830784
|+158.69%
In a world driven by hype, $Conscious is here to awaken the space, bridging Web3, self awareness, and community-driven vibes. No noise, just pure consciousness. Through the tools, insights, sessions, and discussions within our community, we’re launching our Mental Health-Oriented DeScience Program. This initiative will provide support to those in need through technology, resources, expertise, and funding. Sharing is caring.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
