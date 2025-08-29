CNFI की अधिक जानकारी

Connect Financial लोगो

Connect Financial मूल्य (CNFI)

गैर-सूचीबद्ध

1 CNFI से USD लाइव प्राइस:

$0.070962
-1.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Connect Financial (CNFI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:30:29 (UTC+8)

Connect Financial (CNFI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.059081
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.072141
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.059081
$ 0.072141
$ 1.71
$ 0.00250744
+19.84%

-1.45%

-11.50%

-11.50%

Connect Financial (CNFI) रियल-टाइम प्राइस $0.070962 है. पिछले 24 घंटों में, CNFI ने $ 0.059081 के कम और $ 0.072141 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CNFI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.71 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00250744 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CNFI में +19.84%, 24 घंटों में -1.45%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.50% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Connect Financial (CNFI) मार्केट की जानकारी

$ 1.78M
--
$ 7.72M
25.00M
108,500,000.0
Connect Financial का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.78M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CNFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 25.00M है, कुल आपूर्ति 108500000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.72M है.

Connect Financial (CNFI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Connect Financial का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00104732725463523 था.
पिछले 30 दिनों में, Connect Financial का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0043790792 था.
पिछले 60 दिनों में, Connect Financial का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0168341094 था.
पिछले 90 दिनों में, Connect Financial का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00104732725463523-1.45%
30 दिन$ -0.0043790792-6.17%
60 दिन$ +0.0168341094+23.72%
90 दिन$ 0--

Connect Financial (CNFI) क्या है

The World's First Crypto Backed VISA Credit Card

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Connect Financial (CNFI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Connect Financial प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Connect Financial (CNFI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Connect Financial (CNFI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Connect Financial के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Connect Financial प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CNFI लोकल करेंसी में

Connect Financial (CNFI) टोकन का अर्थशास्त्र

Connect Financial (CNFI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CNFI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Connect Financial (CNFI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Connect Financial (CNFI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CNFI प्राइस 0.070962 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CNFI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CNFI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.070962 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Connect Financial का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CNFI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.78M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CNFI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CNFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 25.00M USD है.
CNFI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CNFI ने 1.71 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CNFI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CNFI ने 0.00250744 USD की ATL प्राइस देखी.
CNFI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CNFI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CNFI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CNFI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CNFI का प्राइस का अनुमान देखें.
Connect Financial (CNFI) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

