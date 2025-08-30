Connect मूल्य (CNCT)
Connect (CNCT) रियल-टाइम प्राइस $0.003945 है. पिछले 24 घंटों में, CNCT ने $ 0.00388665 के कम और $ 0.00436321 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CNCT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04526064 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00331804 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CNCT में +0.06%, 24 घंटों में -9.31%, तथा पिछले 7 दिनों में +9.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Connect का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 315.54K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CNCT की मार्केट में उपलब्ध राशि 80.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 394.43K है.
आज के दिन के दौरान, Connect का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000405417744404458 था.
पिछले 30 दिनों में, Connect का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003655634 था.
पिछले 60 दिनों में, Connect का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0017316833 था.
पिछले 90 दिनों में, Connect का USD में मूल्य बदलाव $ -0.004433571107935898 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000405417744404458
|-9.31%
|30 दिन
|$ -0.0003655634
|-9.26%
|60 दिन
|$ -0.0017316833
|-43.89%
|90 दिन
|$ -0.004433571107935898
|-52.91%
The Big Ecosystem Is A Unified Platform Providing Users Access To Technologies And Resources We are dedicated to unifying the most advanced technologies in the crypto space. Our mission is to provide a comprehensive, user-friendly platform for beginners and professionals. We foster community collaboration and innovation, ensuring a secure and efficient crypto experience for all users. Advanced Trading Signals Big Ecosystem offers cutting-edge trading signals that help users make informed decisions. Our platform provides real-time analytics and predictive insights, enabling users to stay ahead in the market and optimize their investment outcomes. Educational Platform Big Ecosystem offers a dedicated educational platform that provides resources, tutorials, and expert-led courses. Whether you are new to crypto or looking to deepen your knowledge, our educational content is designed to support your journey. Network Academy Connect, learn, and collaborate through our Network Academy in the Big Ecosystem. It serves as a networking and knowledge exchange hub, helping users build valuable connections and stay informed about the latest trends and developments in the crypto space. Utility Integrations Benefit from seamless utility integrations within the Big Ecosystem. Our platform is designed to provide a cohesive experience by integrating various crypto utilities and services, making your crypto journey more efficient and streamlined.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
