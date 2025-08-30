Concentrator मूल्य (CTR)
Concentrator (CTR) रियल-टाइम प्राइस $0.513526 है. पिछले 24 घंटों में, CTR ने $ 0.509795 के कम और $ 0.530594 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CTR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.63 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.105805 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CTR में +0.27%, 24 घंटों में -2.82%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Concentrator का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 582.60K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.13M है, कुल आपूर्ति 5000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.57M है.
आज के दिन के दौरान, Concentrator का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0149130326016856 था.
पिछले 30 दिनों में, Concentrator का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1176486011 था.
पिछले 60 दिनों में, Concentrator का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0649118945 था.
पिछले 90 दिनों में, Concentrator का USD में मूल्य बदलाव $ +0.30394741006447353 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0149130326016856
|-2.82%
|30 दिन
|$ +0.1176486011
|+22.91%
|60 दिन
|$ +0.0649118945
|+12.64%
|90 दिन
|$ +0.30394741006447353
|+145.03%
CTR token is the governance token of Concentrator. CTR tokenomics work the same way as Curve’s ve tokenomics. CTR holders will be able to lock their tokens for up to 4 years to get veCTR, and the ve power of each lock will be determined by the amount locked and the remaining lock time left. veCTR bestows governance rights including the allocation of 50% of all Concentrator’s revenues, and depending on the outcome of the community vote, will likely earn most of that revenue. The maximum total CTR will be only 5,000,000 and all of those will be emitted by the end of the IFO (with 50% distributed to IFO farmers). CTR has no team or investor allotment, nor does it have any involuntary lockups or vesting. Locking CTR to get veCTR will be available within a few weeks of the IFO period for users to lock their CTR and begin directing and/or receiving platform revenue.
