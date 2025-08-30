Conceal मूल्य (CCX)
Conceal (CCX) रियल-टाइम प्राइस $0.00556185 है. पिछले 24 घंटों में, CCX ने $ 0.00511789 के कम और $ 0.00704227 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CCX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.59 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00403452 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CCX में +2.04%, 24 घंटों में -18.89%, तथा पिछले 7 दिनों में -18.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Conceal का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 114.29K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CCX की मार्केट में उपलब्ध राशि 20.58M है, कुल आपूर्ति 200000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.11M है.
आज के दिन के दौरान, Conceal का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001296153382742859 था.
पिछले 30 दिनों में, Conceal का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007260311 था.
पिछले 60 दिनों में, Conceal का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0011742416 था.
पिछले 90 दिनों में, Conceal का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001489433556868554 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.001296153382742859
|-18.89%
|30 दिन
|$ -0.0007260311
|-13.05%
|60 दिन
|$ -0.0011742416
|-21.11%
|90 दिन
|$ -0.001489433556868554
|-21.12%
Conceal Network is a Private by Default decentralized blockchain with deposits paying interest, without the involvement of financial institutions, powered by 100% open source code. No one owns Conceal Network, everyone can take part. Conceal Network enables untraceable and anonymous messaging, and a secure way to transfer funds. Using a distributed public ledger, the sender and receiver are kept anonymous, a key concern in a post Snowden world. Hackers cannot trace funds or messages when they are sent across public networks. (₡CCX), the native coin of Conceal Network, is based on the Cryptonote protocol and runs on a secure peer-to-peer network technology that operates with no central authority. You control the private keys to your funds. Conceal Network is accessible to anyone in the world regardless of their geographic location or status. The Conceal blockchain is resistant to any kind of analysis. All your ₡CCX transactions and messages are anonymous and Private. Conceal Network avoids many Bitcoin concerns (e.g. technological, environmental impacts, reputation and security) and is an excellent Private alternative store of value.
