Conan Meme (CONAN) रियल-टाइम प्राइस $0.00285641 है. पिछले 24 घंटों में, CONAN ने $ 0.00279787 के कम और $ 0.00305722 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CONAN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02065246 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00244245 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CONAN में -1.69%, 24 घंटों में -1.14%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Conan Meme का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 875.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CONAN की मार्केट में उपलब्ध राशि 306.40M है, कुल आपूर्ति 306404379.24861 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 875.22K है.
आज के दिन के दौरान, Conan Meme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Conan Meme का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010565669 था.
पिछले 60 दिनों में, Conan Meme का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0016786190 था.
पिछले 90 दिनों में, Conan Meme का USD में मूल्य बदलाव $ -0.003242494371878254 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.14%
|30 दिन
|$ -0.0010565669
|-36.98%
|60 दिन
|$ -0.0016786190
|-58.76%
|90 दिन
|$ -0.003242494371878254
|-53.16%
Conan Token ($CONAN) is a crypto asset inspired by the legendary strength and determination of Conan, the Belgian Malinois who was a loyal companion to Trump. Embodying resilience, loyalty, and leadership, $CONAN is designed to lead the pack in the digital asset space. Join the movement and unleash the power of the ultimate crypto guardian. The token is in memory of Conan, a true hero. Join the Conan Community. This is History in the Making! Conan Memes celebrate the spirit of courage, strength, and fun, bringing people together through the symbol “$CONAN” and its iconic artwork. These memes are meant for enjoyment and engagement, not for investment or financial purposes. GetConanMemes.com is not connected to any political cause, campaign, or governmental entity.
