Conan मूल्य (CONAN)
--
+0.81%
-11.58%
-11.58%
Conan (CONAN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CONAN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CONAN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CONAN में --, 24 घंटों में +0.81%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.58% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Conan का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.21 है. CONAN की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 280.59K है.
आज के दिन के दौरान, Conan का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Conan का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Conan का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Conan का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.81%
|30 दिन
|$ 0
|-5.07%
|60 दिन
|$ 0
|+17.69%
|90 दिन
|$ 0
|--
Conan is a special operations military working dog in the United States 1st SFOD-D (Delta Force). He is a male Belgian Malinois and was named after late-night talk show host and comedian Conan O'Brien. He is a veteran canine of the United States Special Operations Command (SOCOM), and has served in over 50 combat missions. K9 Conan, like all MWDs, was trained by the 341st Military Working Dog Training Squadron at Lackland Air Force Base, which is located in Texas. Though his rise to fame in the raid against ISIS brought him out of his previous classified position, the remainder of the missions he went on are classified.
