Comtech Gold (CGO) रियल-टाइम प्राइस $110.23 है. पिछले 24 घंटों में, CGO ने $ 109.24 के कम और $ 110.23 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CGO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 112.27 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 51.61 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CGO में +0.51%, 24 घंटों में +0.53%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Comtech Gold का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.02M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CGO की मार्केट में उपलब्ध राशि 109.00K है, कुल आपूर्ति 109000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.02M है.
आज के दिन के दौरान, Comtech Gold का USD में मूल्य बदलाव $ +0.583697 था.
पिछले 30 दिनों में, Comtech Gold का USD में मूल्य बदलाव $ +3.8984933870 था.
पिछले 60 दिनों में, Comtech Gold का USD में मूल्य बदलाव $ +4.7820970670 था.
पिछले 90 दिनों में, Comtech Gold का USD में मूल्य बदलाव $ +4.7391611500062 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.583697
|+0.53%
|30 दिन
|$ +3.8984933870
|+3.54%
|60 दिन
|$ +4.7820970670
|+4.34%
|90 दिन
|$ +4.7391611500062
|+4.49%
ComTech follows 100% Shariah guidelines making it the first token of its kind. Each token is backed by a piece of gold that carries its own audit trail of its transactions. One CGO represents one pure gram of gold. Fully backed, redeemable, and regulated. There is no investment-grade gold product that is both easy to own and easy to trade. Physical gold is hard to store and transport. Gold futures are easy to trade but don't give you ownership of the underlying commodity. ComTech solves this problem by providing a 100% gold-backed cryptocurrency.
Comtech Gold (CGO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CGO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
