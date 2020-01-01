Compounding OpenDollar (CUSDO) टोकन का अर्थशास्त्र Compounding OpenDollar (CUSDO) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Compounding OpenDollar (CUSDO) जानकारी The OpenEden Compounding Open Dollar (“cUSDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. cUSDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements. आधिकारिक वेबसाइट: https://openeden.com अभी CUSDO खरीदें!

Compounding OpenDollar (CUSDO) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Compounding OpenDollar (CUSDO) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 274.82M $ 274.82M $ 274.82M कुल आपूर्ति: $ 268.32M $ 268.32M $ 268.32M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 268.32M $ 268.32M $ 268.32M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 274.82M $ 274.82M $ 274.82M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 1.086 $ 1.086 $ 1.086 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.89555 $ 0.89555 $ 0.89555 मौजूदा प्राइस: $ 1.024 $ 1.024 $ 1.024 Compounding OpenDollar (CUSDO) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Compounding OpenDollar (CUSDO) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Compounding OpenDollar (CUSDO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: CUSDO टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने CUSDO मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप CUSDO के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो CUSDO टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

