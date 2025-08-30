CMST की अधिक जानकारी

Composite

Composite मूल्य (CMST)

गैर-सूचीबद्ध

1 CMST से USD लाइव प्राइस:

$0.111895
$0.111895$0.111895
-0.90%1D
USD
Composite (CMST) मूल्य का लाइव चार्ट
Composite (CMST) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.109302
$ 0.109302$ 0.109302
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.113499
$ 0.113499$ 0.113499
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.109302
$ 0.109302$ 0.109302

$ 0.113499
$ 0.113499$ 0.113499

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 0.083042
$ 0.083042$ 0.083042

+1.75%

-0.91%

-0.18%

-0.18%

Composite (CMST) रियल-टाइम प्राइस $0.111895 है. पिछले 24 घंटों में, CMST ने $ 0.109302 के कम और $ 0.113499 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CMST की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.15 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.083042 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CMST में +1.75%, 24 घंटों में -0.91%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Composite (CMST) मार्केट की जानकारी

$ 33.85K
$ 33.85K$ 33.85K

--
----

$ 33.85K
$ 33.85K$ 33.85K

302.86K
302.86K 302.86K

302,861.411456
302,861.411456 302,861.411456

Composite का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.85K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CMST की मार्केट में उपलब्ध राशि 302.86K है, कुल आपूर्ति 302861.411456 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 33.85K है.

Composite (CMST) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Composite का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010347274299802 था.
पिछले 30 दिनों में, Composite का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0111373121 था.
पिछले 60 दिनों में, Composite का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0074332407 था.
पिछले 90 दिनों में, Composite का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00754874630418874 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0010347274299802-0.91%
30 दिन$ +0.0111373121+9.95%
60 दिन$ +0.0074332407+6.64%
90 दिन$ +0.00754874630418874+7.23%

Composite (CMST) क्या है

COMPOSITE - CMST is a collateralized stablecoin for Interchain built on Comdex chain.   Inspired mainly by the robust and reliable model built by MakerDao for $DAI stablecoin, $CMST can be minted permissionless-ly as a debt against collateralized CDPs of interchain assets.  Composite can be minted on https://harborprotocol.one/home . Users can choose from a wide range of Cosmos ecosystem assets and interchain assets as collateral to mint $CMST. $CMST’s mechanism is designed to be the most reliable model for stablecoins, which is censorship-resistant, permissionless, and decentralized. Composite is a stablecoin designed to be a stable representation of purchasing power and is therefore soft pegged to $1; however, as the global macro landscape develops, that may be subject to change in the future.  CMST and Harbor Protocol References Website: https://harborprotocol.one/home Mechanism Docs: https://docs.harborprotocol.one/ Code Audit Report: https://github.com/oak-security/audit-reports/tree/master/Comdex Community Channels: Harbor Protocol on Twitter - https://twitter.com/Harbor_Protocol Composite Money (CMST) on Twitter - https://twitter.com/Composite_Money Composite Money (CMST) Community Chat: https://t.me/Composite_Money Forum: https://forum.comdex.one/ Blog: https://blog.comdex.one

Composite (CMST) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Composite प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Composite (CMST) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Composite (CMST) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Composite के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Composite प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CMST लोकल करेंसी में

Composite (CMST) टोकन का अर्थशास्त्र

Composite (CMST) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CMST टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Composite (CMST) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Composite (CMST) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CMST प्राइस 0.111895 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CMST से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CMST से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.111895 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Composite का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CMST के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.85K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CMST की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CMST की मार्केट में उपलब्ध राशि 302.86K USD है.
CMST की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CMST ने 1.15 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CMST का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CMST ने 0.083042 USD की ATL प्राइस देखी.
CMST का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CMST के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CMST इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CMST इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CMST का प्राइस का अनुमान देखें.
