Composite (CMST) क्या है

COMPOSITE - CMST is a collateralized stablecoin for Interchain built on Comdex chain. Inspired mainly by the robust and reliable model built by MakerDao for $DAI stablecoin, $CMST can be minted permissionless-ly as a debt against collateralized CDPs of interchain assets. Composite can be minted on https://harborprotocol.one/home . Users can choose from a wide range of Cosmos ecosystem assets and interchain assets as collateral to mint $CMST. $CMST’s mechanism is designed to be the most reliable model for stablecoins, which is censorship-resistant, permissionless, and decentralized. Composite is a stablecoin designed to be a stable representation of purchasing power and is therefore soft pegged to $1; however, as the global macro landscape develops, that may be subject to change in the future. CMST and Harbor Protocol References Website: https://harborprotocol.one/home Mechanism Docs: https://docs.harborprotocol.one/ Code Audit Report: https://github.com/oak-security/audit-reports/tree/master/Comdex Community Channels: Harbor Protocol on Twitter - https://twitter.com/Harbor_Protocol Composite Money (CMST) on Twitter - https://twitter.com/Composite_Money Composite Money (CMST) Community Chat: https://t.me/Composite_Money Forum: https://forum.comdex.one/ Blog: https://blog.comdex.one

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Composite प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Composite (CMST) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Composite (CMST) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Composite के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Composite प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CMST लोकल करेंसी में

कनवर्टर आज़माएँ

Composite (CMST) टोकन का अर्थशास्त्र

Composite (CMST) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CMST टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Composite (CMST) के बारे में अन्य प्रश्न आज Composite (CMST) का मूल्य कितना है? USD में लाइव CMST प्राइस 0.111895 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. CMST से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.111895 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए CMST से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Composite का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? CMST के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.85K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. CMST की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? CMST की मार्केट में उपलब्ध राशि 302.86K USD है. CMST की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? CMST ने 1.15 USD की ATH प्राइस हासिल की. CMST का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? CMST ने 0.083042 USD की ATL प्राइस देखी. CMST का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? CMST के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या CMST इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CMST इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CMST का प्राइस का अनुमान देखें.

Composite (CMST) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट