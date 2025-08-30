CMFI की अधिक जानकारी

Compendium मूल्य (CMFI)

1 CMFI से USD लाइव प्राइस:

$0.00016341
$0.00016341$0.00016341
-4.30%1D
Compendium (CMFI) मूल्य का लाइव चार्ट
Compendium (CMFI) प्राइस की जानकारी (USD)

Compendium (CMFI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CMFI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CMFI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.138556 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CMFI में +0.11%, 24 घंटों में -4.36%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.30% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Compendium (CMFI) मार्केट की जानकारी

$ 19.40K
$ 19.40K$ 19.40K

--
----

$ 81.71K
$ 81.71K$ 81.71K

118.69M
118.69M 118.69M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Compendium का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 19.40K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CMFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 118.69M है, कुल आपूर्ति 500000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 81.71K है.

Compendium (CMFI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Compendium का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Compendium का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Compendium का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Compendium का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.36%
30 दिन$ 0+9.75%
60 दिन$ 0+24.05%
90 दिन$ 0--

Compendium (CMFI) क्या है

Compendium offers useful tools to help make life in the crypto markets and metaverse simpler. Trade manually, build your own algorithmic strategies, or have one of our many automated systems do it for you in just a few clicks. CMFI is the native utility token for the expanding Compendium trading tool ecosystem. Managed by the Compendium Foundation to scale interactions with Compendium, Compendex, and other on-platform integrations within Solana and other blockchains.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Compendium प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Compendium (CMFI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Compendium (CMFI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Compendium के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Compendium प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CMFI लोकल करेंसी में

Compendium (CMFI) टोकन का अर्थशास्त्र

Compendium (CMFI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CMFI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Compendium (CMFI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Compendium (CMFI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CMFI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CMFI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CMFI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Compendium का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CMFI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 19.40K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CMFI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CMFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 118.69M USD है.
CMFI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CMFI ने 0.138556 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CMFI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CMFI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CMFI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CMFI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CMFI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CMFI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CMFI का प्राइस का अनुमान देखें.
