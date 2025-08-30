Community Coin मूल्य (COMCOIN)
-0.20%
-10.64%
-32.34%
-32.34%
Community Coin (COMCOIN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, COMCOIN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COMCOIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00188631 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COMCOIN में -0.20%, 24 घंटों में -10.64%, तथा पिछले 7 दिनों में -32.34% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Community Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.61K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. COMCOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.40M है, कुल आपूर्ति 999401974.95382 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 42.61K है.
आज के दिन के दौरान, Community Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Community Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Community Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Community Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-10.64%
|30 दिन
|$ 0
|-13.33%
|60 दिन
|$ 0
|+101.59%
|90 दिन
|$ 0
|--
$COMCOIN is the first community token created on the pump.fun platform by its founders during pre-launch testing on January 17, 2024. It represents a unique piece of crypto history as the first-ever Pepe-themed token on pump.fun, backed by verifiable on-chain data. The project embodies the vision of community-driven crypto, standing apart as a transparent and decentralized initiative with strong historical roots. Its rediscovery in January 2025 has sparked renewed interest, with the community working together to grow and highlight its significance in the ecosystem.
Community Coin (COMCOIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. COMCOIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
