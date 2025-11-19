एक्सचेंजDEX+
Comet Portfolio का आज का लाइव मूल्य 0.00004875 USD है.COMET का मार्केट कैप 48,733 USD है. भारत में COMET से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

COMET की अधिक जानकारी

COMET प्राइस की जानकारी

COMET क्या है

COMET आधिकारिक वेबसाइट

COMET टोकन का अर्थशास्त्र

COMET प्राइस का पूर्वानुमान

Comet Portfolio लोगो

Comet Portfolio मूल्य (COMET)

गैर-सूचीबद्ध

1 COMET से USD लाइव प्राइस:

--
----
-0.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Comet Portfolio (COMET) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:06:14 (UTC+8)

Comet Portfolio का आज का मूल्य

आज Comet Portfolio (COMET) का लाइव मूल्य $ 0.00004875 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.59% का बदलाव आया है. मौजूदा COMET से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00004875 प्रति COMET है.

$ 48,733 के मार्केट कैप के अनुसार Comet Portfolio करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 999.73M COMET है. पिछले 24 घंटों के दौरान, COMET की ट्रेडिंग $ 0.00004833 (निम्न) और $ 0.0000505 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00289967 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00002403 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में COMET में पिछले एक घंटे में -0.84% और पिछले 7 दिनों में -9.77% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Comet Portfolio (COMET) मार्केट की जानकारी

$ 48.73K
$ 48.73K$ 48.73K

--
----

$ 48.73K
$ 48.73K$ 48.73K

999.73M
999.73M 999.73M

999,730,724.8142732
999,730,724.8142732 999,730,724.8142732

Comet Portfolio का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 48.73K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. COMET की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.73M है, कुल आपूर्ति 999730724.8142732 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 48.73K है.

Comet Portfolio की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00004833
$ 0.00004833$ 0.00004833
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0000505
$ 0.0000505$ 0.0000505
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00004833
$ 0.00004833$ 0.00004833

$ 0.0000505
$ 0.0000505$ 0.0000505

$ 0.00289967
$ 0.00289967$ 0.00289967

$ 0.00002403
$ 0.00002403$ 0.00002403

-0.84%

-0.59%

-9.77%

-9.77%

Comet Portfolio (COMET) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Comet Portfolio का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Comet Portfolio का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000230473 था.
पिछले 60 दिनों में, Comet Portfolio का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000210412 था.
पिछले 90 दिनों में, Comet Portfolio का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000056799082604985 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.59%
30 दिन$ -0.0000230473-47.27%
60 दिन$ +0.0000210412+43.16%
90 दिन$ -0.0000056799082604985-10.43%

Comet Portfolio के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Comet Portfolio (COMET) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में COMET का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Comet Portfolio (COMET) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Comet Portfolio के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

Comet Portfolio (COMET) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Comet Portfolio के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.