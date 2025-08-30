COMDEX मूल्य (CMDX)
COMDEX (CMDX) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CMDX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CMDX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 6.02 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CMDX में -0.72%, 24 घंटों में -3.35%, तथा पिछले 7 दिनों में -31.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
COMDEX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 101.28K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CMDX की मार्केट में उपलब्ध राशि 196.59M है, कुल आपूर्ति 200018342.246874 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 103.04K है.
आज के दिन के दौरान, COMDEX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, COMDEX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, COMDEX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, COMDEX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.35%
|30 दिन
|$ 0
|-39.04%
|60 दिन
|$ 0
|-26.03%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain. What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards Comdex dApps 1. cSwap_DEX – - Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens - It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders. - At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens - Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards 2. Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin – - $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets - Harbor protocol, the platform to mint $CMST - $HARBOR, governance token of $CMST - HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency 3. Commodo – IBC native lending and borrowing platform - It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets - it limits the pairings to the bridged assets, allowing for single lending pair to concentrate liquidity and reduce risks
COMDEX (CMDX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CMDX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
